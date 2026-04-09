狩野舞子37歳、185cmの長身映えるミニスカゴルフウェアに反響
元バレーボール女子日本代表の狩野舞子が8日までにInstagramを更新。ミニスカゴルフウェア姿を披露すると、ファンから「美脚で素敵」「スタイル最高」といった声が集まった。
【写真】狩野舞子37歳、モデル級の美スタイル披露
狩野が投稿したのはゴルフ場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、ミニスカのウェア姿でゴルフに興じる様子が収められている。
抜群のスタイルがあらわになった彼女のウェア姿に、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「舞子姫！美脚で素敵ですよー♪」「スタイル最高」などの反響が寄せられている。
■狩野舞子（かのうまいこ）
1988年7月15日生まれ。東京都出身。2018年5月、黒鷲旗を最後に惜しまれながらも現役を引退。引退後はこれまでの経験を活かし、タレントなどとしても活動をしている。プライベートでは2025年1月にWEST.の桐山照史との結婚が公表された。
引用：「狩野舞子」Instagram（@kanochan715）
【写真】狩野舞子37歳、モデル級の美スタイル披露
狩野が投稿したのはゴルフ場で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、ミニスカのウェア姿でゴルフに興じる様子が収められている。
抜群のスタイルがあらわになった彼女のウェア姿に、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「舞子姫！美脚で素敵ですよー♪」「スタイル最高」などの反響が寄せられている。
■狩野舞子（かのうまいこ）
1988年7月15日生まれ。東京都出身。2018年5月、黒鷲旗を最後に惜しまれながらも現役を引退。引退後はこれまでの経験を活かし、タレントなどとしても活動をしている。プライベートでは2025年1月にWEST.の桐山照史との結婚が公表された。
引用：「狩野舞子」Instagram（@kanochan715）