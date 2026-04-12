佐賀県吉野ケ里町議会で町長選への出馬を表明する伊東健吾町長＝2025年12月2日午前任期満了に伴う佐賀県吉野ケ里町長選は12日投開票され、男性部下へのパワハラ発言が認定された無所属現職の伊東健吾氏（78）の3選が確実となった。投票率は59.48％。男性は2024年に死亡し、遺族はパワハラが原因の自殺だと主張している。遺族や町の第三者委員会の報告書によると、財政協働課長だった男性は24年4月、伊東氏らとの面談で新庁舎建