【HG 1/144 ガンダムベース限定 Ξガンダム/ペーネロペー用ファンネル･ミサイル エフェクトセット】 4月25日 発売予定 価格：2,530円

BANDAI SPIRITSは、「ガンプラ」を主体とした総合施設”ガンダムベースにて限定ガンプラ「HG 1/144 ガンダムベース限定 Ξガンダム/ペーネロペー用ファンネル･ミサイル エフェクトセット」を4月25日に発売する。価格は2,530円。

本商品は「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の公開を記念して、別売りの「HGUC 1/144 Ξガンダム」、「HGUC 1/144 ペーネロペー」をはじめ、「HG 1/144 アリュゼウス」にも装着可能なファンネル・ミサイルのエフェクトパーツセット。

クリアカラーのファンネル・ミサイル発射エフェクトと12基のファンネル・ミサイルパーツが入っており、エフェクトパーツを保持するフレームは取り付け位置が複数設定されており、ランダムなファンネルの軌道を演出することができる。

ディテールを施したファンネル・ミサイルによって戦闘イメージを再現できる。

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