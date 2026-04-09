『風、薫る』第10回 りんと環は、直美の案内で…
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第10回が、10日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第10回のあらすじ
りん（見上愛）と環（宮島るか）は、直美（上坂樹里）の案内で炊き出しに連れていってもらうことに。りんは疲れ果ててしまった環を直美と吉江（原田泰造）に預けて、仕事を探し続けるが、仕事は見つからない…。行き場を失い途方に暮れていると、清水卯三郎（坂東彌十郎）がりんに声をかける。
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物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
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りん（見上愛）と環（宮島るか）は、直美（上坂樹里）の案内で炊き出しに連れていってもらうことに。りんは疲れ果ててしまった環を直美と吉江（原田泰造）に預けて、仕事を探し続けるが、仕事は見つからない…。行き場を失い途方に暮れていると、清水卯三郎（坂東彌十郎）がりんに声をかける。