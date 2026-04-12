ハム＆燕でプレー…現在はスポーツメンタルコーチとして活躍する今浪隆博氏保護者や指導者が抱える悩みのひとつに、子どもとの“目標のズレ”がある。良かれと思った声掛けが、子どもの可能性を狭めているかもしれない――。日本ハムとヤクルトで計11年間プレーした今浪隆博氏は、現役引退後に学んだスポーツメンタルの観点から、目標設定に必要な保護者と子どものコミュニケーション術を伝えている。目標を立てる際、保護者と