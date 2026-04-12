きのう、埼玉県川越市の入間川で身元不明の女性の遺体が見つかり、警察が身元の確認を進めています。きのう正午ごろ、川越市福田の入間川で釣りをしていた男性から「川に人が浮いている」と110番通報がありました。駆けつけた救急隊員が川に浮かんでいる女性を見つけ引き上げましたが、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、女性は30代から50代くらいで、身長およそ160センチ、やせ型の体型だということです。女性の体