愛知県庁＝2023年3月、名古屋市中区愛知県は11日、刈谷ハイウェイオアシス（刈谷市）の直売所「産直市場おあしすファーム」で販売されたタケノコに、あく抜き用の米ぬかと誤って農薬の小袋一つが同封されていた可能性があると発表した。運営会社は先月25日〜今月9日に販売した137袋を自主回収する。健康被害の報告はないという。県によると、生産者は米ぬかと農薬を同じ種類の袋で保管し、農薬の袋が一つ不足していることに気