自身の投球に不満12日のプロ野球公示で、ソフトバンクは杉山一樹投手の登録を抹消した。球団によると、11日の登板後にベンチを殴って左手を骨折したという。杉山は11日の日本ハム戦で9回に登板。2者を打ち取るも、水野に四球、水谷に内野安打を許し、清宮の適時打で1点を失っていた。球団広報によると、自身への不満から登板後にベンチを殴って負傷したという。杉山は11日の試合を終えて7試合で防御率9.00。0勝1敗4セーブの