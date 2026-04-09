Image: Meta

MetaがフロンティアAIモデル競争に戻ってきました。

同社はAI分野の立て直しに数十億ドルを投じ、大規模な人員刷新も進め、ついに新しいモデルを発表したのです。

「Muse Spark」と名付けられたこのモデルは、同社の取り組みが大きく前進したことを示しています。OpenAI・Anthropic・Googleといった競合と、多くの主要ベンチマークで再び張り合える水準に達したとしているのです。客観的に見て、首位争いをするところまではまだ来ていませんが、期待外れだったこれまでの取り組みからは格段にレベルが上がっています。

Muse Sparkを構築したのは、Alexandr Wang率いるMeta Superintelligence Labs。ゼロから作り上げられており、Metaの新たな出発点を象徴するAIだと言えるでしょう。

MetaはMuse Sparkを、「ツール利用・視覚情報を用いた思考プロセス・マルチエージェントのオーケストレーションをサポートする、ネイティブなマルチモーダル推論モデル」だと説明しています。

Meta製品へ直接統合する前提で設計されており、今後数週間のうちにFacebook、Instagram、Messenger、WhatsAppへ展開される見込みです。

ベンチマーク結果は「確かにフロンティアモデル」

MetaがXで公開しているベンチマーク結果。全体的に高水準だが、OpenAI・Google・Anthropicのトップ3社に一歩劣るといった立ち位置。コーディング能力とエージェント性能が脚を引っ張り気味 Image: AI at Meta/X

Metaの自己評価では、マルチモーダル性能（異なるデータ形式や情報の流れを横断して扱う能力）において、Muse SparkはGoogleのGemini 3.1 ProとOpenAIのGPT-5.4に次ぐ位置にあります。推論系テストでも一定の競争力は示しましたが、ClaudeやGemini、GPTには届いていません。

Muse Sparkが苦戦しているのは、コーディング能力とエージェント性能です。これらはモデルが自律的にタスクをこなすうえで重要ですが、Muse Sparkのそれはバイブコーディングなどの自律開発・自律駆動方面のムーブメントに本格的な影響を与えるほどではありません。Llama 4で十分ではなかった部分が改善されてはいますが。

ただし、これらのベンチマークをそのまま信じてよいかは別問題です。Metaは過去にもベンチマークの見せ方をめぐって批判を受けており、今回もモデルと同時に論文を公開していません。数値はかなり割り引いて受け止めた方がいいように思います。

強みは「ショッピング」と「健康データ処理」

Metaが公開しているアプリからの利用イメージ。写真に撮った食事のトータルカロリーを推定させている Image: Meta

他社と差別できる点は2つあります。

ひとつはショッピングです。Metaによれば、Muse Sparkはユーザーがフォローしているクリエイターやコミュニティからスタイリングのヒントを引き出し、パーソナライズされた商品提案を行えます。アフィリエイト型の販売は、AI企業にとって比較的手を伸ばしやすい収益化手段のひとつであり、Metaがそこを狙うのは不思議ではありません。

もうひとつMetaが強調しているのは、健康データを扱う能力です。消費者向けAIの典型的な用途である「健康に関する質問」に乗ろうとする、わかりやすい一手ですが…Metaはユーザーデータの収集と利用の仕方をめぐって不信感を抱かれています。「ポケットの中の主治医」として受け入れられるハードルは高そうです。

革命ではないが、「十分に使えるAI」ではある

サブエージェント（メインのAIが部下のAIを呼び出せ、複雑なタスクを分割することでより高精度に実現できるようにする機能）をMeta製アプリ内で利用しているイメージカット。相応に効果のある最新機能にもきちんと対応している Image: Meta

Anthropicが「自社モデルは世界を壊しかねないほど強力だ」という路線を打ち出しているさなかに、「景色を一変させるほどではないが、十分に使えるモデル」を出してきたMeta。その判断は興味深いものです。

Muse Sparkは業界の地図を塗り替えるAIではありません。ただ、Metaは競争の土俵に再び上がることができたでしょう。多くの分野で新規モデルの性能基準は引き上げられることになるはずです。

ばっさり言うってしまうと、「マーク・ザッカーバーグの数十億ドル規模の投資がMetaにもたらしたのは、“脱落していたレースに善戦する脇役として復帰する権利”だった」という感じになってしまいますけどね。

訳注：Metaは将来的にMuse Sparkをオープンソース化することも視野に入れているそうです。この開発能力ならば、かつてのLlamaシリーズのようなローカルLLMシーンを牽引するモデルをリリースできる可能性もありそうです。個人的にはそちらのほうに期待しています。

Reference: Meta (1, 2)