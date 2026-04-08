新世代アニマル・ホラー『おさるのベン』BD＆DVD発売決定

映画『おさるのベン』のブルーレイ＋DVDセットが、2026年6月24日（水）に発売されることがわかった。

世界的ヒットメーカーとハリウッドのメジャースタジオが手を組んだ新世代アニマル・ホラー

本作は『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』のウォルター・ハマダと映画『クワイエット・プレイス』シリーズのパラマウント・ピクチャーズが手を組み、ポップさと過激さが共存する新世代アニマル・ホラー。

映画『海底47m』シリーズや『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』のヨハネス・ロバーツ監督が放つ、容赦なきR15ホラーとなっている。ホラー映画作家としてさまざまな“恐怖”を題材にしてきたヨハネス・ロバーツ監督が、“かわいい存在の豹変”という最悪の恐怖を徹底演出。握力300キロ、人間に最も近い知能を持つペットのチンパンジーが、狂犬病に感染し凶暴化するという未体験の恐怖が描かれる。

アカデミー賞俳優トロイ・コッツァーと旬のキャストが集結

『コーダ あいのうた』（2021年）でアカデミー賞助演男優賞に輝いたトロイ・コッツァーが、聴覚障がいを持つ父アダムを熱演。さらに、ベンはCGに頼らず、特注のモンキー・スーツを着用した俳優が演じることで、若者たちの切迫した恐怖がリアルに表現されている。

充実の特典を収録したブルーレイ＆DVDが発売決定

今回発売されるブルーレイには、本編の制作秘話や舞台裏、キャストの素顔をとらえた特典映像を多数収録。さらに、脚本・監督を務めたヨハネス・ロバーツと製作のウォルター・ハマダによる音声解説も必聴の内容となっている。また、Amazon.co.jp限定でここでしか手に入らない先着特典も付属する。2026年4月8日（水）より予約受付中だ。

ブルーレイ映像特典

ブルーレイ音声特典

Amazon.co.jp限定特典

発売日2026年6月24日（水）※レンタルDVD同日リリース価格ブルーレイ＋DVDセット 5,390円（税込）発売・販売元株式会社ハピネット・メディアマーケティング恐怖の楽園：映画「おさるのベン」制作秘話新たな血：映画「おさるのベン」キャストの素顔ベンの秘密楽園の舞台裏脚本／監督ヨハネス・ロバーツと製作ウォルター・ハマダによる音声解説ビジュアルシート二枚セット（※特典はなくなり次第終了となる。）

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