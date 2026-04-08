真新しいランドセル背負って小学校で入学式、学校生活をスタート！【新潟】
真新しいランドセルを背負って元気に登校しました。春本番を迎え、各地でサクラが満開となるなか、新潟市の小学校で入学式が開かれ、新1年生が学校生活をスタートさせました。
新潟市立上所小学校にはこの春、109人が入学。新1年生は緊張した表情で入場し、在校生らに拍手で出迎えられました。
■上所小学校 三條貴之校長
「ご入学おめでとうございます。」
■新入生
「ありがとうございます。」
入学式のあとは、教室へ。新入生は一人一人名前を呼ばれると元気よく返事をしていました。
■新入生
「(1年生になって)うれしい。(Q.何を頑張りたい？)テスト。100点(とりたい)。」
■新入生
「(入学式は)たのしかった。(Q.友達はどのくらい作りたい？)100人くらい。」
■新入生
「(Q.どんなことが楽しみ？)理科室で薬作りたい。」
■新入生
「友達とかけっことかで遊びたい。」
■新入生の保護者
「明るくてちょっとお茶目でふざけるときも多いので、他の子に迷惑かけないかなとは思っているんですけど。遊ぶのが好きなので、いっぱい友達ができればいいかなと思っています。」
上所小学校では、新入生は9日から通常登校となります。
新潟市立上所小学校にはこの春、109人が入学。新1年生は緊張した表情で入場し、在校生らに拍手で出迎えられました。
■上所小学校 三條貴之校長
「ご入学おめでとうございます。」
■新入生
「ありがとうございます。」
■新入生
「(1年生になって)うれしい。(Q.何を頑張りたい？)テスト。100点(とりたい)。」
■新入生
「(入学式は)たのしかった。(Q.友達はどのくらい作りたい？)100人くらい。」
■新入生
「(Q.どんなことが楽しみ？)理科室で薬作りたい。」
■新入生
「友達とかけっことかで遊びたい。」
■新入生の保護者
「明るくてちょっとお茶目でふざけるときも多いので、他の子に迷惑かけないかなとは思っているんですけど。遊ぶのが好きなので、いっぱい友達ができればいいかなと思っています。」
上所小学校では、新入生は9日から通常登校となります。