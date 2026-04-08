セカンドバッカーが、NACK5 Podcast「NACK5 NEXT」にて初のレギュラーPodcast番組「セカンドバッカーの『たまにバズるラジオ』」が4月8日17時よりスタートしたことを発表した。

本番組は、TikTokで話題を集める2人のゆるやかな掛け合いとともに、世間話や楽曲制作の裏側、さらには愛や恋についてわからないなりに語り合っていく番組だという。ドラム・まさみの地元である埼玉県を拠点とするFMラジオ放送局NACK5発のPodcastプラットフォーム「NACK5 NEXT」にて、毎週水曜日17時より配信される。

初回配信となる4月8日は「ロケ企画」を実施。初のロケにチャレンジする2人の、手探りながらも等身大で繰り広げられるやり取りが聞きどころとのこと。感想は、番組公式ハッシュタグ「#セカバズ」をつけてポストしてほしい。

また番組開始にあわせて、番組公式TikTokアカウントも開設された。音声だけでは伝わらない、収録の裏側や2人の掛け合いの様子を映像付きで発信していく予定だという。

◾️「SOS」

2026年4月22日（水）リリース

配信：https://secondbacker.lnk.to/sos ▼Pre-add ＆ Pre-save（配信事前登録）キャンペーン開催中

詳細：https://secondbacker.fanpla.jp/news/detail/74962

◾️＜全国ツアー2026『あの時こうしておけばよかった』＞ ▼ワンマンシリーズ

・2026年6月13日（土）千葉LOOK

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月14日（日）越谷EASYGOINGS

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月20日（土）神戸・太陽と虎

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月21日（日）和歌山GATE

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月27日（土）前橋DYVER

開場16:30/開演17:00 ・2026年6月28日（日）宇都宮HELLO DOLLY

開場16:30/開演17:00 ・2026年7月10日（金）水戸LIGHT HOUSE

開場17:30/開演18:00 ・2026年7月11日（土）F.A.D YOKOHAMA

開場16:30/開演17:00 ・2026年7月19日（日）京都MUSE

開場16:30/開演17:00 ▼対バンシリーズ

・2026年7月20日（月・祝）名古屋CLUB QUATTRO

開場16:00/開演17:00

w/アルステイク ・2026年8月1日（土）梅田Banana Hall

開場16:00/開演17:00

w/リュックと添い寝ごはん ・2026年8月2日（日）代官山UNIT

開場16:00/開演17:00

w/KALMA チケット一般発売：2026年3月19日（木）21:00〜

ワンマンシリーズ：3,900円（税込）※ドリンク代別

対バンシリーズ：4,500円（税込）※ドリンク代別

https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour26/

◾️ライブ情報 ▼2026年4月18日（土）札幌市内ライブハウス5会場

FM NORTH WAVE & WESS PRESENTS『IMPACT! XXIII』supported by アルキタ

イベントHP：https://wess.jp/impact23/ ▼2026年4月22日（水）大阪 梅田シャングリラ

2026年4月23日（木）愛知 新栄シャングリラ

2026年5月14日（木）東京 下北沢シャングリラ

『見放題 SPRING TOUR 2026』

チケット：https://w.pia.jp/t/mihoudai-spring-tour26/ ▼2026年5月2日（土）名古屋 ダイアモンドホール＆SPADE BOX

『GRAND SLAM 2026』

イベントHP：https://www.grandslam2026.net/ ▼2026年5月4日（月）千葉市蘇我スポーツ公園

『JAPAN JAM 2026』

イベントHP：https://japanjam.jp/ ▼2026年5月16日（土）名古屋 大高緑地

『FREEDOM NAGOYA 2026』

チケットHP：https://freedom.radcreation.jp/ ▼2026年5月18日（月）東京 下北沢ERA

『ちゃくら 下北沢武者修行＆侵略大作戦 THE FINAL』SNSからライブハウスへ編

チケット：https://w.pia.jp/t/chakura-26/ ▼2026年5月31日（日）大阪 海とのふれあい広場

『OSAKA METROCK 2026』

イベントHP：https://metrock.jp/