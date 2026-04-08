犬が『大喜び』しているときにみせるサイン５選

飼い主と遊んでいるとき、おやつがもらえるとき、楽しいところに連れて行ってもらったとき……など、犬はさまざまな場面で喜びを表現してくれます。

では、犬が大喜びしているとき、どのような行動を見せるのでしょうか。

1.目を大きく開き口角を上げる

犬は大喜びしているとき、まるで笑っているかのような表情を見せることが多くみられます。目は大きく開き、キラキラと輝いて見えたり、口を開けたまま口角を上げていたり……。

見た瞬間「わ！笑ってる！」「すごい楽しそうだな」と感じる人が多いはずです。犬は人間の表情をよく観察しているため、一緒に暮らしていくうち、感情に伴う表情が飼い主に似ることがあると科学的にも裏付けられています。

2.しっぽを高く上げてお尻ごと左右に振る

犬のしっぽは、そのときの感情を表すバロメーター的な役割を担っていると言われることがあります。しかし、しっぽを振っているからといって、必ずしも喜んでいるとは限りません。

犬が大喜びしているときは、しっぽを高い位置で左右に大きくブンブンと振ると同時に、しっぽだけでなくお尻から左右に振っていることが多くみられます。おしりも一緒に左右に振っているときは、大はしゃぎしているサインと見てよいでしょう。

3.体をくねらせるような動きを見せる

犬が大喜びしているとき、まるでダンスを踊るかのように体をクネクネとくねらせるような動きを見せることがあります。

相手の体に自分の体を擦り付けるようにクネクネしてみたり、床に寝転がりながらクネクネと体をくねらせてみたり……。「会えて嬉しいよ～！」「遊べて楽しいよ～！」と喜びが爆発したときに、その感情が体をくねらせるという動きになって表れているのです。

4.ぴょんぴょん飛び跳ねるように歩き回る

遊んでいる最中など、犬が大喜びしているときは、足取りが軽やかな動きを見せます。まるでピョコピョコと飛び跳ねているような軽快なステップで近づいてくるため、その様子から楽しげな雰囲気が伝わってくるでしょう。

ただし、片足だけ上げて不自然に跳ねるような歩き方をしているときは、足に痛みを感じている可能性があるので注意してください。

5.体をぐいぐいと擦り付けてくる

犬が喜びを表現するとき、人間の「ありがとう」という気持ちに似た感情から、体をぐいぐいと擦り付けるようにして愛情を伝えることも多いです。

頭や体を擦り付けることで「ありがとう」「楽しいよ！」「嬉しいよ！」という感情を伝えているので、ぜひ頭や体をスリスリと擦り付けられたときはスキンシップで愛情を返してあげましょう。

愛犬との生活で幸せを感じてもらう方法

愛犬との生活の中で、幸せをできるだけたくさん感じてほしいと願う飼い主さんは多いでしょう。犬たちは、生活のどのような場面で幸せを感じるのでしょうか。愛犬との生活で幸せを感じてもらう方法は、以下の通りです。

愛犬が心から安心して安らげる生活環境を整える のびのびとくつろいだり自由に動ける環境や時間を確保する 優しく声をかけながら、犬が喜ぶ部分を丁寧に撫でる 簡単なトレーニング要素のある遊びを取り入れて、できたら大げさに褒める 愛犬の視線に気づいたら、目を細めて笑顔で見つめ返しながら声をかける 愛犬お気に入りのおもちゃを使って、楽しみながら一緒に遊びに取り組む 散歩中は愛犬の好奇心や探究心を満たしてあげるような良質な時間にする 散歩中は時折視線を送り、きちんと見ていることを伝える

以上のポイントを取り入れて、日常的に愛犬が安心して過ごせるよう配慮しつつ、積極的に愛情を伝えていきましょう。

まとめ

犬が大喜びしているときは、さまざまな行動や仕草で「楽しい！」「嬉しい！」を表現しています。愛犬が嬉しそうな様子を見せたときは、愛犬が好きなことや得意なことを知るチャンスです。そのサインを見逃さず、今後、愛犬との過ごし方の参考にしましょう。