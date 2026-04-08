スポーツ庁・河合長官に小中高生が直撃取材！

小・中学生、高校生が記者として河合純一長官に直接質問をする体験会が都内で開催された。

記者体験会には10人の子どもたちが参加。ボッチャ体験やスポーツの楽しさについて座談会を行ったあと、学生記者たちが質問を投げかけた。

紙風船エクササイズで学生記者と交流する河合長官高校生記者が金メダリストに質問

河合長官は元教諭であり、全盲のパラリンピアン。３月には選抜高校野球大会の開会式で始球式を行い、17歳で初めてパラリンピックに出場し、震えるような緊張感を味わった、とスピーチして話題になった。

埼玉県立松山高等学校に通う酒井さんは４月から２年生。新聞部と陸上部の２つの部活動に所属し、精力的に活動している。

河合長官は、パラリンピックの水泳で計21個のメダルを獲得している

いくつか質問をした後、必ず質問しようと考えてきたという質問を投げかけた。

「競泳の大会にはどういう精神状態で臨みましたか」

高校の陸上部にも所属する酒井さんは試合時のメンタル面が課題だという

これに対し、河合長官は次のように答えた。

「いつも通りやるということ。練習もいつも本番のような気持ちで真面目にやって、練習と同じようにやれば勝てるという自信を持ってスタート台に立つ。勝てる勝てないは９割ぐらい決まっているから、そこまでに勝てる自分になれているかどうかが大切。一日の一分一秒を無駄にせず練習することです」

その言葉を聞き、酒井さんは「いつも通りという言葉に、感銘を受けた。次の陸上の大会では長官が言ったことを意識して、試合に臨んでいきたい」と充実した表情で話した。

椅子に座る、目隠ししてボールを投げるなどそれぞれの役割でボッチャを体験

河合長官については、「スポーツに対して真剣で面白い人」という印象を受けたという。河合長官は「何かあったらいつでも長官室に来てね」と気さくに呼びかけた。

「勝つイメージを持って練習することが大事」と河合長官

同じ新聞部の３年生で写真を担当する福島さんは、運動があまり得意でないことから、運動部ではなく新聞部に入部し、活動しているという。

この日は、スポーツ庁として力を入れていることについて直接質問し、 「取材（インタビュー）は慣れていないけれど、楽しかった。今日、いろいろ体験してみて、スポーツはみんなで楽しむことができると伝えたいと思った」と笑顔で振り返った。

大所帯の新聞部で写真を担当する福島さん中学生が全盲になったときの心境を聞く

中学生の倫花さんはサッカー観戦が大好き。スタジアムで知らない人たちと勝利を分かち合う瞬間に、スポーツの力を感じているという。

倫花さんは、スポーツの素晴らしさを語った

河合長官が両眼の視力を失ったのは15歳のとき。「ほとんど私と同じ。想像すると怖い」と話した倫花さん。当時、河合長官はどんな気持ちだったか、質問した。

「見えなくなるでしょ、でも、泳げる。もちろんぶつかったりはするが、バタフライとかも泳ぐことができた。自分が自分でいられる場所があったのが大きかった。勉強も書いてある文字とかは読めないんだけど、先生が工夫してくれて答えることができた。見えなくなったけど、河合純一は河合純一、15歳は15歳というのは変わらないまま。ただ見えたものが見えなくなった。だから、見えない中でどうしたらやっていけるのかなというのを考えたのと、ちょうどそのころ15歳の頃は、教師になりたかった。自分に夢があるというのは助かったかな」

小学生記者たちは河合長官の金メダルをかけて写真撮影

河合長官は、「苦手なスポーツがあると、『（スポーツを）好きじゃない』という気持ちにさせてしまうことがあるのだと気づかせてもらった。そういうところに気を配りながらがんばっていきたい」と振り返った。

それぞれの記憶に残る記者体験会だった。

河合長官を囲んだ座談会。８人の小・中学生、２人の高校生が参加した

text by Asuka Senaga

photo by Michi Murakami