パラサポWEB
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資金ゼロ。ガイナーレ鳥取社長の廃校再生挑戦記
少子化による児童生徒数の減少で、日本全国に廃校が増えている。鳥取県をホームタウンとするプロサッカークラブ・ガイナーレ鳥取の本拠地である鳥取県…
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競技転向から一躍、ロス金メダル候補へ。
パラバドミントンの女子SL3シングルスで世界ランキング１位の河合紫乃。パラフェンシングからの転向後、2025年８月のペルー国際で海外初遠征にして圧…
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校庭にスケートパーク!? 廃校が親子の居場所に
少子高齢化が進み、全国で増え続ける「廃校」。維持管理の負担から「負の遺産」と捉えられがちな旧校舎だが、千葉県にある、統合により移転した「長南…
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フジテレビ社員でラクロス日本代表という生き方
Point ! この記事で持ち帰ること📍 会社員として働きながら日本代表キャプテンへ。「仕事か競技か」ではなく、両方を続けることで見えた景色。…
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「姉の時給30円」が原点。プロレスで居場所を作る
プロレスは、激しくぶつかり合う競技だ。だが、その激しさの裏側には、相手を信じて身体を預ける「信頼関係」がある。技をかけるのも受けるのも、信頼…
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算数から陸上を教えた22歳の日本人監督
南太平洋に浮かぶ島国・バヌアツ。新潟県とほぼ同じ面積に30万人ほどが暮らし、火山と豊かな自然に囲まれた国である。現在でも部族の集落があり、都市…
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「世界一のセンター」を目指す日本代表の素顔
ブレイク必至のスター候補を紹介するシリーズ“TOP PROSPECT（有望株）”。今回は、2028年のロサンゼルスパラリンピックで連覇を目指すゴールボール男…
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古い鉄工所をラグビーチームが大変身
山口県長門市のある企業が古い鉄工所を活用し、「多様性社会の実現」「女性活躍推進」「少子高齢化対策」といった社会課題の解決に取り組んでいる。鉄…
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車いすバスケ男子日本代表が国際大会で優勝！
７月９日と10日、墨田区総合体育館（ひがしんアリーナ）で行われた車いすバスケットボールのネイションズカップ。男子における有観客の国際大会は、国…
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70歳おばあちゃんも夢中の走らないサッカー
「サッカー＝走る・ぶつかる・体力勝負」。そんな常識を根底から覆すスポーツがいま、全国で静かな熱狂を生んでいる。JFA（日本サッカー協会）が普及…
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愛知県の小学校が車いすリレーを導入
「東京パラリンピックは終わりましたが、むしろここからがスタート。学校教育なら子どもたちにずっと伝えていくことができる」そう力強く語るのは、愛…
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雪国の野球部、絶対無理と言われた甲子園へ
高校野球では、冬の間に雪で練習環境が制限される北国の高校は不利、と言われてきた。高校野球100年以上の歴史の中で、北海道・東北勢が優勝を果たし…
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慶應球児の心を動かした “本当の野球”
2023年夏、全国高等学校野球選手権大会で「エンジョイ・ベースボール」をスローガンに掲げる慶應義塾高等学校が107年ぶりに優勝した。そんな同校野球…
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女子サッカー選手が挑む２トンのフードロス
「引退後、自分には何が残るのだろう？」多くのアスリートが抱える静かな不安。特に男子のトップリーグと比べ、厳しい経済環境に置かれることの多い女…
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元プロボクサーが作る“共生のリング”
「孤高のボクサー」と呼ばれた男がいる。ジムでは言葉を交わさず、リング上での勝利だけを見つめていたボクシング元日本ライトフライ級１位の村松竜二…
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岡田武史がサッカーの先に見る未来
異常気象、テロの脅威や紛争、パンデミック、経済的危機など、21世紀は想定外のリスクの連続だ。そんな時代を生き、次世代のためになるような社会、「…
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日本初開催！愛知・名古屋アジアパラガイド
2026年10月18日〜24日に行われる「愛知・名古屋2026アジアパラ競技大会（以下、アジアパラ）」。いったいどんな大会なのでしょうか。愛知県内の各会場…
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野菜嫌いがキャベツに夢中になる合宿の効果
農業とスポーツ。一見無関係なこの２つを結びつけ、新たな価値を見出し、さまざまな課題の解決を目指すのが「アグリスポーツ」だ。日本アグリスポーツ…
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サッカー選手が10年続ける「子どもの自立支援」
昨今、スポーツは単なるエンターテイメントではなく、社会を変える力があると言われるようになった。それを身をもって実感している現役サッカー選手た…
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世界６位。ロスへ続く新たな挑戦の幕開け
パラリンピックでは過去に金メダルを獲得しているゴールボール日本代表だが、世界選手権においては、いまだメダルを獲得したことがない。前回のポルト…