ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が7日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。番組開始早々、Xでは「#サカナ山口ANN」がトレンド入りした。

山口は番組冒頭、自己紹介した上でバンドの看板曲「新宝島」と「怪獣」に言及。「その曲2曲を聴いていただきますと、サカナクションのことは理解してもらえるなと思います」と切り出した。

番組開始早々に「#サカナ山口ANN」がXでトレンド入り。その後、日本トレンド1位にまで上昇した。

番組は初回ということもあり、山口への質問をメールで募集。

また、山口はプロ野球中日ドラゴンズの大ファンとして知られ、今年からはアンバサダーにも就任。放送当日の7日、中日はDeNAに敗れ、現在2勝8敗で最下位。山口は「初回放送なんですが、非常に残念なお知らせがあります。当初、このオールナイトニッポンで立ち上げを予定していました、『ドラ1 ドラゴンズファンの一郎くん』というコーナーはドラゴンズの絶不調によりまして、私のコンディション不良により延期することになりました」と発表。その後、「中日ドラゴンズを知らない人は置いていきます」と宣言した上で、ドラゴンズ愛を熱弁し、コーナーの意図、狙いを説明した。