新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、平成を代表する人気アニメ『とっとこハム太郎』より、ハムちゃんずの頼れる大工職人・パンダくんの誕生日を記念し、誕生日当日の４月８日（水）朝６時30分より、『とっとこハム太郎』TVアニメ第２期『はむはむぱらだいちゅ！』の全話ノンストップ無料一挙放送を実施する。



『とっとこハム太郎』は、2000年７月にTVアニメの放送を開始し、一躍ブームを巻き起こした、人間の気持ちがわかるハムスター・ハム太郎の日々を描く大人気アニメ。飼い主のロコちゃんのことが大好きで、好奇心旺盛なハム太郎とハム太郎の周りに集まるハムスターの仲間たち｢ハムちゃんず｣が様々な場所へ冒険し、てんやわんやの大騒動を繰り広げる、夢あり、笑いあり、涙ありのハートフルな物語が人気を博し、TVシリーズのほか劇場版やOVAも制作。「ハム太郎とっとこうた」「200%のジュモン」などの耳に残るキャッチーな楽曲や“ハムちゃんず”たちが使う「へけっ」などの“ハム語”も当時の子どもたちのなかで大流行し、平成を代表するアニメとして、今もなお根強い人気を誇っている。



このたび決定した『とっとこハム太郎』の無料一挙放送無料企画では、パンダくんの誕生日当日である４月８日（水）朝６時30分より「アニメLIVEチャンネル２」にて、TVアニメ第２期『とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！』（全103話）をノンストップで無料一挙放送。また放送後１週間の無料配信も実施する。



(C)河井リツ子／小学館・SMDE