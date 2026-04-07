

資料 濃霧時の高松空港

濃霧の影響を受けやすい高松空港の着陸装置を高性能化する事業が、2026年度予算の新規事業として採択されました。

国土交通省が7日、空港整備に関する予算配分について公表したものです。

標高185ｍの高台に位置する高松空港は雨や濃霧の影響を受けやすく、視界不良による欠航などが多く発生しています。新規事業として採択されたのは、視界不良時でも航空機を安全に滑走路まで誘導する「計器着陸装置」の高度化です。

現在、高松空港に整備されているのは、最も性能が低い「カテゴリーⅠ」ですが、着陸時に滑走路が550メートル以上見えている必要があるほか、地上60メートルで滑走路や灯火が見えなければ着陸をやり直す必要があります。

今後は、濃霧などで着陸ぎりぎりまで滑走路が見えなくても、着陸時に滑走路が50メートル見えていれば自動操縦で安全に着陸できる「カテゴリーⅢ」に対応した機材が導入されます。設置には8年ほどかかるとみられています。

高松空港によりますと、2025年4月から2026年2月にかけて起きた欠航のうち29回は、「カテゴリーⅢ」が設置されていれば避けることができていたということです。

香川県の池田知事は「大変喜ばしく思う。今後は早期の完成に向けて、国と協力して取り組んでまいりたい」とするコメントを発表しました。