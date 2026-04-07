セブン-イレブン、揚げ物のまとめ買いがおトクに コロッケ・春巻き・メンチカツ組み合わせ自由で値引き
セブン‐イレブン・ジャパンは、北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ・五目春巻・春キャベツメンチカツを、組み合わせ自由で一度に2個買うと50円引き、一度に3個買うと100円引きになるセールを全国のセブンイレブンにて実施する。15日から21日の7日間限定開催。
【写真】数量限定！甘みを感じられる『春キャベツメンチカツ』
期間中は、その日の気分に合わせて自由に好きな揚げ物を選べる、まとめ買いがおトクな7日間。また、旬の「春キャベツ」をぜいたくに使用した新商品「春キャベツメンチカツ」も対象となっている。
■対象商品詳細（価格は全て税込）
『春キャベツメンチカツ』189円
今の時期にしか出回らない、「春キャベツ」を使用。春キャベツ特有の甘みや、心地よい食感を楽しめる。牛肉と豚肉を肉の旨味と食感を最も活かす黄金比率で配合。ひと口食べた瞬間に広がる肉汁がジューシーな味わいで、春キャベツの甘みを引き立たせる。
『北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ』108円
衣のサクサクした食感と北海道産じゃがいものホクホク感と味わいを楽しめるコロッケ。
『五目春巻』120.96円
パリッとした皮と具材の食感を活かした本格的な五目春巻。
【写真】数量限定！甘みを感じられる『春キャベツメンチカツ』
期間中は、その日の気分に合わせて自由に好きな揚げ物を選べる、まとめ買いがおトクな7日間。また、旬の「春キャベツ」をぜいたくに使用した新商品「春キャベツメンチカツ」も対象となっている。
『春キャベツメンチカツ』189円
今の時期にしか出回らない、「春キャベツ」を使用。春キャベツ特有の甘みや、心地よい食感を楽しめる。牛肉と豚肉を肉の旨味と食感を最も活かす黄金比率で配合。ひと口食べた瞬間に広がる肉汁がジューシーな味わいで、春キャベツの甘みを引き立たせる。
『北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ』108円
衣のサクサクした食感と北海道産じゃがいものホクホク感と味わいを楽しめるコロッケ。
『五目春巻』120.96円
パリッとした皮と具材の食感を活かした本格的な五目春巻。