センコーグループHDが日本プロの冠に 蒲生GCで3年連続開催へ「夢と感動を届けるビッグトーナメント」
＜日本プロセンコーグループ杯 事前情報◇6日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞5月21〜24日に行われる今季の国内メジャー初戦の記者発表が6日、開催地となる蒲生ゴルフ倶楽部で行われた。賞金総額は1億5000万円で、優勝者は3000万円を獲得する。
【写真】豪快すぎる…初優勝のウォーターシャワー
今年で93回目を迎える日本最古のプロトーナメントは、今年から3年間、物流大手センコーグループホールディングスが特別協賛を務める。これ伴い、同グループが保有する蒲生GCで28年大会までの開催が決定している。同コースでの男子ツアー開催は、2000年「三菱自動車トーナメント」以来、26年ぶり。女子ツアーは1980年、83年に「日本女子プロ選手権」、85〜93年に「TaKaRa INVITATIONAL」が開催されている。比良、伊吹、鈴鹿の3コース27ホールのうち、今大会は比良をアウト、伊吹をインとして使用する。日本プロは毎年開催コースが変わるサーキット形式を採用しており、これまで同一コースでの連続開催は1949〜50年の我孫子ゴルフ倶楽部（千葉県）のみ。3年連続となれば初の試みとなる。センコーグループホールディングス代表取締役社長・福田泰久氏は「2021年に蒲生GCをグループに迎えてから、ゴルフファンに夢と感動を届けるビッグトーナメントを開催したいと考えていました。ご縁をいただいて、大変意義深いです。男子ゴルフの迫力、高度な技術、飛距離、スピード、スケールの大きさを、ぜひ肌で感じていただきたい」と語った。また大会として初めてアンバサダーを設置。元メジャーリーガーの松坂大輔氏、元サッカー日本代表の三浦淳宏氏らが就任し、大会の盛り上げ役を担う。昨年大会は、三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース（岐阜県）で行われ、清水大成が優勝した。
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