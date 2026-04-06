『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、3月13日（金）～15日（日）の3日間に開催された「GMG FES 2026」。4WD・SUVカスタムの牽引役であるGMG（ジーエムジー）が主催するイベントで、今年は記念すべき10回目の開催となり、全国から集まった4WD・SUV愛好家、関連メーカーの熱意で会場は大いに盛り上がりました。

また、会場に接する屋外特設駐車場では、100台の車両が停められるスペースも。モトメガネ撮影班が取材した2日目には、屋外特設駐車場でランクル250オーナーズクラブ「LC250club」のオフミーティングも行なわれました。

それでは、各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：@yuji.01

年齢：30代

車両名：スズキ・ジムニー

型式：JB64W

年式：2020年

所有歴：6年

主な使用シーン：ドライブ

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を選んだ「最大の理由」は？

「これが初めてのクルマです。デザインとブルーのカラーリングにほれ込んで購入しました」

愛車のお気に入りポイントは？

「林道やオフロードコースなど、どんな道でも走れるところが一番です。スポーツカーも好きですが、この走破性は特別ですね」

お気に入りのポイントは？

外装

内装

ペダル：RAZO

エンジン関連

マフラー：トラスト（Greddy）

エアクリーナー：ショウワガレージ

「エアクリーナーは純正とトラストを3万㎞ずつ試しました。最近ショウワガレージ製に交換したのですが、パワーもフィーリングも今までで一番いいエアクリだと感じます」

足まわり

「足まわりはノーマル。高速道路をよく使うのでこれが一番かなと思っています」

これからやってみたいカスタム、気になるブランドは？

「競走馬や球団のロゴ、SNSのフォロワーさんのオリジナルステッカーなどを貼っています。今後もステッカーチューンは続けたいです」

あなたにとって「クルマ」とは？

「どこでも走れて、どこへでも連れて行ってくれる相棒です！」

今後もGMG FESの動向をチェックしよう！

GMG FESのテーマは「文化祭”みたいな体験型フェス」。ただの展示会とは異なり、会場だけの特価販売はもちろん、パーツをその場で取り付けしてくれたり、値引き交渉も可能だったりと、ユーザーとメーカーの距離感が近い。まさに4WD・SUVファンのためのお祭りだ。

GMGJAPAN公式Youtubeチャンネルより

家族で楽しめるコンテンツが盛りだくさんなこともGMG FESの魅力「キッズスペースをちょっとだけ設けましたよ」などというレベルではなく、子どもたちがガッツリ遊べるスペースを確保しているほか、ミニゲームやじゃんけん大会などがあり、家族全員が丸1日楽しめるイベントとなっています。さらにペット同伴も可。

見て、触れて、体験して、さらにお得にパーツを購入して、家族みんなが笑顔になれるGMG FESは、これからも規模をドンドンと拡大して盛り上がりを見せています。今後の動向をお見逃しなく！