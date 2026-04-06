大衆演劇の稽古中、夫を指導する実の母親に対して「見ないで」「触らないで」と嫉妬するほど、60歳の妻は26歳の夫に熱烈な恋心を抱いていることを明かした。

【映像】カメラの前で26歳夫にキスする60歳美人妻

2026年4月5日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』は、MCの藤井隆と井上咲楽が新婚さんの驚きの日常や馴れ初めを深掘りするトークバラエティ。今回は、大衆演劇の師匠と弟子として出会った年の差カップルの濃密な恋模様が明かされた。

番組スタッフが訪ねた「劇団椿」は、広美さんの母が約40年前に立ち上げた歴史ある劇団だ 。現在も初代座長である母が稽古場で踊りの指導を行っているが、そこでは驚きの光景が見られるという。夫が「もう稽古はヤバいんすよ。例えば座長に教えてもらってる時にも、怒ってるんですよ」と暴露 。スタッフから「座長にヤキモチ妬くんですか？」と聞かれた広美さんは、「あはは！『見ないで！』『触んないで！』って」と、なんと実の母親に対して夫を独占したいあまり嫉妬してしまうことを認めた。

出会った当初、広美さんは夫を「若くてかっこいいな」と一目惚れし、夫もまた広美さんを「美人」だと感じていた。その熱愛ぶりは健在で、夫が「美人な人だなとは思ってましたね」とのろけると、広美さんは嬉しそうに「ありがとう」と言ってカメラの前で夫にキスをした。60歳という年齢を感じさせない、初々しくも大胆な二人の姿に、同じ劇団に通う夫の妹たちも「面白い夫婦だなって。仲が良い」と笑顔で見守っていた。