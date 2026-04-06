長期間の展開が続く空母

アメリカ海軍作戦部長は2026年3月31日、世界最大の航空母艦である「ジェラルド・R・フォード」の展開期間が11か月を超える可能性が高いと発表しました。

【画像】働きすぎ…？ これが、修理のために入港する直前に「ジェラルド・R・フォード」です

同艦は、イランに関連する中東情勢の変化に対応するため紅海へ派遣されていましたが、3月12日、艦内のランドリー施設で火災が発生したことにより3月28日からクロアチアのスプリト港に停泊中です。火災はすぐに鎮火し、航行には支障ありませんでしたが、損傷を修理する必要性から3月19日にはクレタ島へ離脱。その後、ギリシャのスーダ湾で補給を終え、修理設備のあるスプリト港へ向かいました。

同艦は2025年6月にノーフォーク海軍基地を出港して以降、北極圏、地中海、カリブ海、紅海で活動を続けています。修理中である現在でも空母打撃群としての機能は維持されており、4月1日にはその修理も終えていますが、次の任務は現状では発表がありません。

その展開期間はすでに260日を超えており、このまま4月中旬頃まで展開が続けば、ベトナム戦争時に展開していた複数の空母の記録を上回る可能性があります。なお、ベトナム戦争中に最も長期間展開していた空母は「ミッドウェイ」で、332日間とされています。さらに展開が続いた場合、戦後最長の展開期間となる可能性もあります。

「ジェラルド・R・フォード」はジェラルド・R・フォード級空母の1番艦であり、高度に自動化された艦内システムや、従来の蒸気圧ではなくリニアモーターで作動する電磁カタパルトなど、革新的な技術が導入された大型の原子力空母です。

しかし、高度に自動化された艦であっても乗組員がいる以上、戦闘時以外でもさまざまな問題が発生するようです。今回の修理の原因となった火災のほかにも、多くのトイレが詰まり使用できなくなるトラブルが発生しており、長期間の展開による艦および乗組員の疲労も指摘されています。