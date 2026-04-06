ロッテは、4月13日に、微細氷入りでくちどけの良い食感とさっぱりとした後味が楽しめる「爽」ブランドから、「爽 ブルーベリーヨーグルト味」を発売する。

今回の新作は、多くの人が日常の生活に取り入れているヨーグルトとブルーベリー市場が活況を呈しているというトレンドを背景に、この2つを使用した新商品となる。

過去にも爽ブランドでは、その商品特長と春の季節とも相性の良いヨーグルトを使用した商品を発売してきた。直近では2024年の「黄桃＆白桃ヨーグルト味」があるが、2005年にはすでに「ブルーベリーヨーグルト味」を発売し、爽史上伝説的なヒットを記録した。そして今回、20年以上の歳月を超えて新たに「ブルーベリーヨーグルト味」が発売される。中身は、“ベリーぐるぐる”な渦巻き状になっていて、2色のぐるぐるな見た目の楽しさと、2つの味を混ぜながらおいしく食べられる仕立てになっている。



「爽 ブルーベリーヨーグルト味」

春らしい爽やかな見た目と甘酸っぱい味わいで、春の新生活で心をほっと落ち着かせたい人や春の爽やかさを感じて気持ちをリフレッシュしたい人などにおすすめだとか。春の穏やかな気候にマッチしたさっぱりとしたフレーバーと、微細氷が織りなすくちどけの良いおいしさをゆったりとした気持ちで楽しんでほしいという。

商品特長は、食べた瞬間に感じるアイスの満足感のある味わいと、微細氷が口の中を洗い流すことで生まれるすっきりとした後味が特長とのこと。甘さ、酸味のバランスの取れたブルーベリーアイスと定番のプレーンヨーグルト味のすっきりしたアイスの味わいが楽しめる。爽やかな甘酸っぱさと後味の良さがしっかり感じられるぐるぐるな見た目の2色巻きになっている。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］4月13日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp