お笑いコンビ「エイトブリッジ」の別府ともひこが相方の篠栗たかしとともに事務所の先輩・マツコ・デラックスの代役として６日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に生出演。４日放送のＴＢＳ系特番「オールスター感謝祭２６春」で司会の島崎和歌子がブチギレた一幕の裏側を明かした。

島崎は、今年９月のアジア大会男子マラソン代表内定の吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）らが出場した「感謝祭」の名物コーナー「赤坂５丁目ミニマラソン」への出場をスタジオの出演者に呼びかけたが、「マラソン走りたい？ 走りたくない？」の二択の結果、「走りたい」が９人、「走りたくない」が７７人という結果に。

出走を希望したのは、別府はじめ永作博美、高橋成美さん、ゆうちゃみら９人のみという結果に島崎は「一番の花形のイベントですよ。何回やってると思ってるんですか？ 冗談じゃないですよ！ ３０年！ ３０年やっております。赤坂５丁目、商店街の皆さん、赤坂の消防署、警察の皆さんもこの番組のために協力していただいております！ それをあんたたち、９名って。赤坂の商店街の皆さんに、私は！ 私は！ 面目が立ちません！」と声をからして絶叫。「走りたい方は一般の方でもいっぱいいらっしゃるんです！ なめんじゃないよ！ ９名！？ 手挙げろ！ 手！」とブチギレた。

この一幕をまさにスタジオで見ていた別府は「（自分は）手を挙げさせていただきました。でも、９人って一番少ないんじゃないですかね？」と回顧。

島崎の怒りについては「本当にあのブチギレ。本当に面白くてですね。笑っちゃいけないんですけど、みんな大爆笑で。めっちゃ盛り上がりました」と説明。ＭＣの垣花正に「裏で本当に怒ってたじゃなく？」と聞かれると「裏はちょっと存じ上げないんですけど…」と正直に答えていた。