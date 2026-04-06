「彼が愛される理由だ」大谷翔平の少年への“神対応”に米感動　土砂降りのファンサに驚きの声「世界最高の人間ってことで大丈夫そ？」

試合に向けた準備中にも大谷はファンを思うことを忘れていなかった(C)Getty Images

悪天候の最中で、大谷翔平は異彩を放った。

現地時間4月5日に行われた敵地でのナショナルズ戦を前にした一幕だった。あいにくの雨によって、試合開始に遅れが生じる中、大谷はグラウンド上で投球練習を実施。約70メートルの遠投など馴染みのあるルーティンをこなした。

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そして一通りのトレーニングをこなし、ベンチ裏へ引き揚げようとした時だった。土砂降りの中で練習を見守っていた少年ファンを見つけると、記念撮影に対応。さらにキャッチボールで使用していたボールを手渡し、にこやかにその場を去った。

自身の試合に向けた準備中でも、ふとした瞬間にファンを大事にする。そんな偉才の心遣いは、米国内でも小さくない反響を生んだ。米メディア『Newsweek』は「なぜショウヘイ・オオタニが野球史上最も競争心の強い選手の一人であるだけでなく、最も思慮深い選手の一人でもあるのかを証明する振る舞いだった」と激賞。さらに「雨の中、忙しいスケジュールを割いて、小さきファンに忘れられない特別な瞬間を与えた」とクローズアップした。