田端信太郎が分析する「ボンドロ」ブームの裏側「結局サンリオだけが儲かってる」
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「田端大学 投資学部」が「大人気「ボンボンドロップシール」の恩恵を受ける銘柄は今から買ってもまだ間に合うか？」を公開した。投資家の田端信太郎氏が、流行中の「ボンボンドロップ」をめぐる投資事情について「結局IPが強いサンリオだけが権利で儲かってる」と鋭い分析を披露した。
対談は、田端氏が「ボンボンドロップって最近流行ってるんですか？」と女性出演者に問いかける場面からスタート。女性出演者が「流行ってます。あれで100均株が爆上がりしたって聞きました」と応じ、100円均一ショップなどで販売されている自作キットがブームを牽引している現状が語られた。
この現象に対し、田端氏は過去のタピオカブーム時に神戸物産の株価が急騰した事例を引き合いに出しつつ、「もうボンドロ天井じゃね？」と指摘。ブームのピークは過ぎつつあるという見解を示した。さらに、「結局IPが強いサンリオだけが権利で儲かってるけど、他は儲かってない」と、キャラクターの権利ビジネスの強さを強調した。女性出演者も「いとこの娘のシール帳とか見ると、やっぱりサンリオ比率高いですもん」と深くうなずき、実体験を交えて同調した。
また、田端氏は子供向けコンテンツの投資リスクについても言及。「子供って一瞬で早いんだよな。本当に飽きるのが」と頭を抱えるような仕草を見せ、「ポケポケとかも本当にそうだったわ」と、過去のブームの急速な冷え込みを振り返った。
一過性の流行に踊らされることなく、キャラクターの知的財産という本質的な強さを見極める田端氏のシビアな投資家目線が垣間見える動画となっている。
対談は、田端氏が「ボンボンドロップって最近流行ってるんですか？」と女性出演者に問いかける場面からスタート。女性出演者が「流行ってます。あれで100均株が爆上がりしたって聞きました」と応じ、100円均一ショップなどで販売されている自作キットがブームを牽引している現状が語られた。
この現象に対し、田端氏は過去のタピオカブーム時に神戸物産の株価が急騰した事例を引き合いに出しつつ、「もうボンドロ天井じゃね？」と指摘。ブームのピークは過ぎつつあるという見解を示した。さらに、「結局IPが強いサンリオだけが権利で儲かってるけど、他は儲かってない」と、キャラクターの権利ビジネスの強さを強調した。女性出演者も「いとこの娘のシール帳とか見ると、やっぱりサンリオ比率高いですもん」と深くうなずき、実体験を交えて同調した。
また、田端氏は子供向けコンテンツの投資リスクについても言及。「子供って一瞬で早いんだよな。本当に飽きるのが」と頭を抱えるような仕草を見せ、「ポケポケとかも本当にそうだったわ」と、過去のブームの急速な冷え込みを振り返った。
一過性の流行に踊らされることなく、キャラクターの知的財産という本質的な強さを見極める田端氏のシビアな投資家目線が垣間見える動画となっている。
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チャンネル情報
「愛と誠のアクティビスト投資家」田端信太郎です。堀江貴文さんや前澤友作さんの部下として間近で創業オーナー社長の振る舞いをみながら、LINEやZOZOで執行役員をつとめ、ライブドア、NTTデータなどで、社員としてIT企業を中から見た経験を活かしながら、個人投資家の立場から、株式投資という最高にエキサイティングな知的ゲームの楽しみと喜び、そして苦しみと恐ろしさを動画で、喜怒哀楽を込めて熱弁していきます！
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