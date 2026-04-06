グレープストーンが展開する「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、2025年に大好評だった『ベイマックス／アップルケーキ』がパッケージデザインを新たに再び登場！

さらに「ベイマックス」のかわいさを詰め込んだ新作のオリジナルグッズも発売されます☆

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈「ベイマックス／アップルケーキ」

販売スケジュール：

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先行発売：【Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店】販売期間：2026年4月21日(火)〜7月28日(火)頃まで取扱商品：ベイマックス/アップルケーキ 4個入／8個入／4個入 エコバッグセット／8個入 エコバッグセット／エコバッグ／クリアポーチ／バスタオル／ステンレスタンブラー【JR東京駅構内 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事】販売期間：2026年4月21日(火)〜5月14日(木)まで取扱商品：ベイマックス/アップルケーキ 4個入／8個入／4個入 エコバッグセット／8個入 エコバッグセット／エコバッグ／クリアポーチ／バスタオル／ステンレスタンブラー※エコバッグセット、エコバッグ(単品)、クリアポーチ、バスタオル、ステンレスタンブラーは4月27日(月)までの取扱いです催事：東京ばな奈ワールド POP UP STORE(京王百貨店 新宿店 MB階 菓子売場 イベントスペース)期間：2026年4月23日(木)〜5月6日(水・振休)営業時間：10:00〜20:30 ※4月26日(日)・5月6日(水・振休)は20:00まで取扱商品：ベイマックス/アップルケーキ 4個入／8個入／4個入 エコバッグセット／8個入 エコバッグセット／エコバッグ／クリアポーチ／バスタオル／ステンレスタンブラー通常販売：2026年4月27日(月)〜7月28日(火)頃まで【東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)】取扱商品：ベイマックス/アップルケーキ 4個入／8個入／4個入 エコバッグセット／8個入 エコバッグセット／エコバッグ／クリアポーチ／バスタオル／ステンレスタンブラー【東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外】取扱商品：ベイマックス/アップルケーキ 4個入／8個入／エコバッグ【羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)】取扱商品：ベイマックス/アップルケーキ 4個入／8個入／4個入 エコバッグセット／8個入 エコバッグセット／クリアポーチ【羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)】取扱商品：ベイマックス/アップルケーキ 4個入／8個入／4個入 エコバッグセット／8個入 エコバッグセット※人気商品のため早期完売の可能性があります※販売方法や取扱店は変更になる場合があります通販情報：【公式オンラインショップ「パクとモグ」／パクとモグスイーツショップ 楽天市場店／パクとモグスイーツショップ Yahoo!店】受付期間：2026年4月21日(火)10:00〜取扱商品：ベイマックス/アップルケーキ コンプリートセット／8個入／8個入 エコバッグセット／エコバッグ／クリアポーチ／バスタオル／ステンレスタンブラー発送開始日：2026年4月27日(月)以降順次【パクとモグ -HANEDA Shopping店-】受付期間：2026年4月27日(月)10:00〜取扱商品：ベイマックス/アップルケーキ コンプリートセット／8個入／8個入 エコバッグセット／エコバッグ／クリアポーチ／バスタオル／ステンレスタンブラー※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付終了となります

東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

今回、2025年に発売され大好評だった「ベイマックス/アップルケーキ」がパッケージデザインを新たに再び登場します！

さらに「ベイマックス」のかわいさを詰め込んだ新作オリジナルグッズもラインナップ☆

ベイマックス／アップルケーキ

価格：4個入 880円(税込)／8個入 1,760円(税込)

※4個入にシールは付いていません。また、包装紙がけはありません

※8個入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っていません

ぎゅっとしたくなるかわいさの「ベイマックス／アップルケーキ」が2026年も登場。

中には「ベイマックス」の赤いパワードスーツをイメージしたジューシーなりんごジャムと、真っ白ボディのようななめらかミルククリームがとろ〜り。

「ベイマックス」みたいに柔らかなふかふかスポンジで優しく包みこんでいます。

ひとくち頬張れば、心もとろんと癒されそう☆

つぶらな瞳をした「ベイマックス」デザインのふかふかスポンジケーキは全部で6種類です。

まんまるネコの「モチ」と一緒にいたり、手を振ったり、ハートをぎゅっと抱きしめたり。

ランダムで入っているので、どの「ベイマックス」に出会えるかお楽しみです☆

※お菓子の柄はランダムのため、1箱に全ての柄が入っていない場合があります

8個入ボックスにはオリジナルシールも

真っ赤なパッケージが目を引く8個入ボックスは、ぷくぷくツルンとかわいい｢ベイマックス｣シール付き。

ぷっくり立体的なデザインがかわいいオリジナルシールです。

スマートフォンや手帳など、好きなところに貼って楽しめます。

ベイマックス／エコバッグ

ラインナップ・価格：

・ベイマックス/エコバッグ(単品) 1,200円(税込)

・ベイマックス/アップルケーキ 4個入 エコバッグセット 1,980円(税込)

・ベイマックス/アップルケーキ 8個入 エコバッグセット 2,801円(税込)

つぶらな瞳でこちらを見つめる「ベイマックス」がかわいいエコバッグ。

表裏で全く異なる楽しいデザインがポイントです。

小さく折りたためば、カバンにもしまいやすいサイズになるため、いつでもどこでも「ベイマックス」がお供します。

「ベイマックス／アップルケーキ」とのセットは、プレゼントにもおすすめです。

ベイマックス／バスタオル

価格：1,980円(税込)

全長約120センチの大判バスタオル。

キャンディーを持った「ベイマックス」が大胆にデザインされています。

肩にさっと羽織れば、「ベイマックス」の柔らかボディにぎゅっと包み込まれているような気分になれそうです。

ベイマックス／ステンレスタンブラー

ハートをぎゅっと抱きしめる「ベイマックス」がかわいいタンブラー。

価格：1,980円(税込)

裏には「モチ」の姿がレイアウトされています。

オフィスやおうちで元気をくれそうな真っ赤なカラーリングが「ベイマックス」ファンにはたまらないデザイン。

冷たいドリンクが手放せないこれからの季節に大活躍します。

ベイマックス／クリアポーチ

価格：880円(税込)

「ベイマックス／アップルケーキ」4個入のパッケージデザインとお揃いのクリアポーチ。

がばっと開いて使いやすい仕様になっているほか、「モチ」のチャームが付きています。

カラビナ付きなのでカバンにつけて小物を持ち歩くのに便利です。

通販限定：グッズコンプリートセット

価格：5,650円(税込)

受注開始日：2026年4月21日(火)

公式通販限定で「グッズコンプリートセット」も登場！

全4種のオリジナルグッズが全てセットで配送されます。

発売記念「クリアファイル」プレゼントキャンペーン

実施店舗：

・Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店

・JR東京駅構内 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事

実施期間：2026年4月21日(火)〜

限定数量：合計2000枚がなくなり次第終了

「ベイマックス／アップルケーキ」の発売を記念したプレゼントキャンペーンを実施。

対象店舗で「ベイマックス／アップルケーキ」のお菓子・グッズを含む税込み2,000円以上購入された方に先着でクリアファイルがひとつプレゼントされます。

※1会計につき1枚のお渡しです

「ベイマックス」のふかふかアップルケーキが新パッケージになって再び登場。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈の「ベイマックス／アップルケーキ」は、2026年4月21日より順次販売開始です☆

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