ダイハツの「本気軽トラ」が話題

2026年2月13日から15日にかけて開催された「大阪オートメッセ2026」では、多彩なカスタマイズカーが披露され、会場は大きな盛り上がりを見せました。その中でもダイハツブースに展示された「ハイゼットトラックジャンボ スタークライマー」が注目を集め、ユーザーから多くの反響が寄せられています。

この車両は、東京オートサロン2026で行われた「チームモリゾウ（トヨタ）」とダイハツによる“軽トラカスタム対決”のために製作されたモデルで、「仕事」「遊び」「復興サポート」をテーマに開発されました。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ“新”「ターボ“軽トラ”」です！ 画像で見る（11枚）

ベースとなるのは、広いキャビンで居住性の高さが支持されている「ハイゼットトラックジャンボ」です。

特徴的なのは、ルーフ部分を大胆にカットした仕様で、過去に話題となった果樹園仕様「ラグナ青果」へのオマージュも込められています。

平日はルーフなしで農作業などに使用し、休日はロールケージを装着してレジャーに出かけるといった使い分けが可能で、ロールケージは脱着式となっています。

復興支援にも対応できるよう、車高はリフトアップされ、大径オフロードタイヤを装着。エンジンはターボ化され、力強い走りを実現しています。

トランスミッションには副変速機付きCVT（パドルシフト付）を採用し、幅広いユーザーが扱いやすい仕様となっています。

荷台にはオリジナルのカーゴボックスが搭載され、キャタピラーも備えた本格的な構造が特徴です。

内部には工具やスコップなどが収納されており、復興支援からキャンプ、日常の仕事まで、用途に応じて積載物を変更できる柔軟性を備えています。

※ ※ ※

ユーザーからは「想像以上に本格的」「軽トラでここまでやるとは」といった驚きの声や、「カッコいい」「発想が面白い」「本気度高い」「こういう遊び心ある軽トラ好き」といった好意的な反応が寄せられています。

東京オートサロンでのカスタム対決では僅差でチームモリゾウが勝利しましたが、大阪オートメッセでも本車両への関心は高く、多くの来場者が足を止めていました。