元AKB48でタレントの西野未姫さんは4月4日、自身のInstagramを更新。27歳の誕生日を家族3人で祝福する様子を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：西野未姫さん公式Instagramより）

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元AKB48でタレントの西野未姫さんは4月4日、自身のInstagramを更新。27歳の誕生日を家族3人で祝福する様子を公開しました。

【写真】西野未姫、27歳誕生日の家族ショット！

「日本一好きな芸能人ファミリーです」

西野さんは「今日で27歳になりました〜 お誕生日の1日は家族3人でお出かけしてご飯食べに行きました お祝いしてくれてありがとう そしてたくさんのおめでとうDMもありがとうございます」とつづり、3枚の写真を投稿。西野さんの27歳の誕生日をお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんと第1子の娘・にこりちゃんとの3人でお祝いする様子を披露しています。3枚目の写真では、鼻に生クリームを付けたにこりちゃんと山本さんの姿も。

西野さんは「27歳は2児の母になる年なので子供達に自慢のママって言ってもらえるように頑張ります まずは来月無事に出産する事！ 無理せず今を楽しみたいと思います もちろんお仕事も頑張ります！！ これからもよろしくお願いします」と続けました。

コメントでは「3枚目のニコちゃん最高」「にこりちゃんが可愛すぎて可愛いすぎて可愛すぎて」「なんてステキな写真ばかりなのー」「日本一好きな芸能人ファミリーです」「にこりちゃん、けいちょんそっくり!! 可愛い」「推しファミリー」との声が寄せられています。

「今日は娘の入園式でした」

1日の投稿では、にこりちゃんの保育園の入園式だったことを報告している西野さん。にこりちゃんは、ばあばが手作りしたという赤いチェックのワンピース姿を披露しています。西野さんは「保育園で楽しそうな姿を見て一安心 明日から泣かずに行けるかドキドキです」とつづり、「#少し寂しい気持ちもあるけど #お友達と遊ぶのが好きな娘なのでわくわくもある #楽しく通えますように」とハッシュタグを添えて、喜びや不安が入り混じった胸中を明かしています。(文:福島 ゆき)