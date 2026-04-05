「日本一好きな芸能人ファミリー」第2子妊娠中の西野未姫、27歳誕生日の家族ショット！ 「可愛すぎて」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは4月4日、自身のInstagramを更新。27歳の誕生日を家族3人で祝福する様子を公開しました。
【写真】西野未姫、27歳誕生日の家族ショット！
西野さんは「27歳は2児の母になる年なので子供達に自慢のママって言ってもらえるように頑張ります まずは来月無事に出産する事！ 無理せず今を楽しみたいと思います もちろんお仕事も頑張ります！！ これからもよろしくお願いします」と続けました。
コメントでは「3枚目のニコちゃん最高」「にこりちゃんが可愛すぎて可愛いすぎて可愛すぎて」「なんてステキな写真ばかりなのー」「日本一好きな芸能人ファミリーです」「にこりちゃん、けいちょんそっくり!! 可愛い」「推しファミリー」との声が寄せられています。
【写真】西野未姫、27歳誕生日の家族ショット！
「日本一好きな芸能人ファミリーです」西野さんは「今日で27歳になりました〜 お誕生日の1日は家族3人でお出かけしてご飯食べに行きました お祝いしてくれてありがとう そしてたくさんのおめでとうDMもありがとうございます」とつづり、3枚の写真を投稿。西野さんの27歳の誕生日をお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんと第1子の娘・にこりちゃんとの3人でお祝いする様子を披露しています。3枚目の写真では、鼻に生クリームを付けたにこりちゃんと山本さんの姿も。
コメントでは「3枚目のニコちゃん最高」「にこりちゃんが可愛すぎて可愛いすぎて可愛すぎて」「なんてステキな写真ばかりなのー」「日本一好きな芸能人ファミリーです」「にこりちゃん、けいちょんそっくり!! 可愛い」「推しファミリー」との声が寄せられています。