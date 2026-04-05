【感動】「わかった、今すぐ行く」事故で絶望した留学生を救った友人の言葉
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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「【感動】日本という国が、居場所になった理由」と題した動画を公開しました。今回は、日本でバイク事故に遭い、心身ともに傷ついた韓国人留学生のパクくんが、日本の友人たちとの交流を通じて「第二の家族」の絆を再確認し、立ち直っていくまでのエピソードを紹介しています。
動画の冒頭、パクくんは自身のバイク事故について触れ、身体的な痛みだけでなく「心もズタズタになった」当時の心境を吐露します。そんな彼がまず向かったのは、かつて大学時代の4年間を過ごした福岡でした。九州大学の伊都キャンパスや天神の街を巡りながら、無敵だった頃の自分を回想。「もう一度立てるかもしれない」と、少しずつ前を向くきっかけを得ます。
東京での生活に戻った彼を支えたのは、周囲の友人たちでした。事故の夜、震える声で電話をかけた野球チームの「バッキー先輩」は、理由も場所も聞かずに「わかった、今すぐ行く」と即答。パクくんは「助けを呼べるということ自体、どれだけありがたいことか」と、その時の安堵感を振り返ります。また、大学同期の佐藤くんをはじめとする仲間たちと過ごした年末年始のエピソードも紹介。西新井大師への初詣や荒川土手でのキャッチボールなど、何気ない時間を共有する中で、血の繋がりはなくとも「間違いなく家族と呼んでもいい絆」がそこにあったと語ります。
事故という悲劇をきっかけに、日常の奇跡や人の優しさに気づくことができたという今回の動画。辛い時にそっと寄り添ってくれる存在の大切さを、改めて感じてみてはいかがでしょうか。
動画の冒頭、パクくんは自身のバイク事故について触れ、身体的な痛みだけでなく「心もズタズタになった」当時の心境を吐露します。そんな彼がまず向かったのは、かつて大学時代の4年間を過ごした福岡でした。九州大学の伊都キャンパスや天神の街を巡りながら、無敵だった頃の自分を回想。「もう一度立てるかもしれない」と、少しずつ前を向くきっかけを得ます。
東京での生活に戻った彼を支えたのは、周囲の友人たちでした。事故の夜、震える声で電話をかけた野球チームの「バッキー先輩」は、理由も場所も聞かずに「わかった、今すぐ行く」と即答。パクくんは「助けを呼べるということ自体、どれだけありがたいことか」と、その時の安堵感を振り返ります。また、大学同期の佐藤くんをはじめとする仲間たちと過ごした年末年始のエピソードも紹介。西新井大師への初詣や荒川土手でのキャッチボールなど、何気ない時間を共有する中で、血の繋がりはなくとも「間違いなく家族と呼んでもいい絆」がそこにあったと語ります。
事故という悲劇をきっかけに、日常の奇跡や人の優しさに気づくことができたという今回の動画。辛い時にそっと寄り添ってくれる存在の大切さを、改めて感じてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。