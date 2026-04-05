この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「固有名には必然性がない」クリプキも議論した哲学の大問題とAIの弱点の関係

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」にて「「固有名」の不思議さについて。」と題した動画を公開した。動画では、「ソクラテス」などの固有名が持つ非必然性と、AIが固有名においてハルシネーション（もっともらしい嘘）を起こしやすい理由について興味深い見解が語られている。



茂木氏はまず、歴史上の人物である「ソクラテス」を例に挙げ、もし彼が実は女性であったり、アフリカ出身であったりと新たな事実が判明した場合、私たちが抱くイメージが大きく変わってしまうと指摘。「個人の名前には、あるものであるという必然性がない」と定義し、自然数のように必然性がある数学との違いについて語った。



この固有名の性質は、AIの挙動にも深く関係しているという。茂木氏によれば、ChatGPTに数学について尋ねた場合、数学の体系はロジックや証明で密接に繋がっているため、比較的ハルシネーションを起こしにくい。一方で、固有名に関する質問ではハルシネーションが起きやすいと説明。実際に茂木氏自身も、面会予定のアメリカ人の経歴をChatGPTに尋ねた際、「全然でたらめだった」という経験をしたと明かした。



なぜAIは固有名で嘘をつきやすいのか。それは、ある名前が何に結びつくかという点において、数学のような必然性が存在しないためである。茂木氏は「そもそも固有名とは何なのか」という問いは、哲学者ソール・クリプキなども議論した哲学の大問題であると紹介した。



日常的に何気なく使っている「固有名」だが、その背後には必然性の欠如という哲学的な問題が潜んでおり、それが最先端のAIの弱点にも直結しているという事実は、物事の見方を変える気づきを与えてくれる。名前という存在の不確かさを改めて考えさせられる内容となっている。