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「今さら聞けない」資産500万円から最速で2000万円を突破する黄金ルールとは？入金力と投資先の選び方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YOU投資チャンネルが「【リアル実体験】資産500万円から2000万円の最速で突破するための黄金ルール！資産運用の始め方は？【オルカン/S&P500/NASDAQ100/新NISA】」を公開した。動画では、資産500万円から最速で2000万円に到達するための具体的なルートと、投資において最も確実な要素である「入金力」の重要性が解説されている。



動画は4つの章に分けられ、まずは「入金力」と「退場しない仕組み」の重要性が語られる。YOUは「資産形成の最初の時期というものは、とにかく入金力、これが全てです」と断言する。家計の固定費や変動費を数パーセント見直すだけで投資余力が生まれ、投資の複利より先に確実な効果を発揮するという。



続いて、資産を増やすための「成長加速期」では、全世界株式（オルカン）やS&P500といった王道のインデックスファンドを基本としながらも、より最速を目指すための選択肢として「NASDAQ100」が挙げられた。しかし、NASDAQ100は過去のITバブル崩壊時に82%下落するなど凄まじいボラティリティを持つため、「絶対にパニック売りしないという強靭なメンタルをお持ちの方」にのみ推奨されると警告している。



さらに、資産が1000万円を超えた後の「守りのルール」にも言及。年齢が上がるにつれて定年や老後の生活が現実的になるため、リスクを下げてバリュー株や高配当株へ資産をシフトしていく戦略の重要性が説かれた。また、毎月の積立額と利回りによるシミュレーションを用い、到達期間を劇的に縮める最速の鍵は利回りではなく、自身の行動でコントロール可能な「月の積立額を増やすこと」だと解説する。



最後に、2000万円への道を破壊するNG行動として、生活防衛資金ゼロでの投資、レバレッジの常用、頻繁な売買、そして最悪のNG行動である「パニック売り」が挙げられた。市場の変動に一喜一憂せず、自身の年齢やリスク許容度に応じたルールを守りながら入金力を高め続けることが、資産形成における真の最短ルートであると結論付けた。