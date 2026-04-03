『ピーキー・ブラインダーズ』続編シリーズ、ジェイミー・ベル演じる主人公の姿が初公開
世界中でセンセーションを巻き起こしたドラマシリーズ『ピーキー・ブラインダーズ』。ジェイミー・ベルが主人公を演じるタイトル未定の続編のファーストルックがNetflixから公開された。
【写真】『ピーキー・ブラインダーズ』続編シリーズ、ジェイミー・ベル演じる主人公の姿が初公開 キャストも発表
同作は、実在したギャング団ピーキー・ブラインダーズを題材に、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間のイギリス・バーミンガムで、戦争で心身に傷を負った男たちが裏社会で成り上がっていく姿を描いた作品。トップを残して刈り上げたヘアスタイルや、三つ揃いのスーツにアイルランドハンチング帽を合わせたファッション、劇中に使用された音楽が注目を集めるなど、社会現象を巻き起こした。
DEADLINEやVarietyによると、続編の主人公となるのは、オリジナルドラマでキリアン・マーフィーが演じた主人公、トミー・シェルビーの息子デューク・シェルビー。先月Netflixで公開された映画版『ピーキー・ブラインダーズ：不滅の男』では、バリー・コーガンが演じた。
舞台は『不滅の男』から10年後となる1950年代、第二次世界大戦の復興に沸き、かつてないほどのチャンスとし烈な競争、そして危険に満ちたバーミンガム。年を重ねてより賢く、野心的になり、そして間違いなく危険な存在となったデューク・シェルビーが、血塗られた街を牛耳る様を描くそうだ。
キャストは、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のチャーリー・ヒートンもジェイミーとともに主演をつとめ、『ダウントン・アビー』のジェシカ・ブラウン・フィンドレイ、『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』のラシャーナ・リンチ、舞台で活躍するルーシー・カルチェフスキーらが出演する。
現在バーミンガムで撮影が行われており、全6話構成で、BBCとNetflixにて公開される予定。『ピーキー・ブラインダーズ』のクリエイター兼脚本家であるスティーヴン・ナイトによると、今後さらに魅力的なキャストの起用が発表される予定だという。
【写真】『ピーキー・ブラインダーズ』続編シリーズ、ジェイミー・ベル演じる主人公の姿が初公開 キャストも発表
同作は、実在したギャング団ピーキー・ブラインダーズを題材に、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間のイギリス・バーミンガムで、戦争で心身に傷を負った男たちが裏社会で成り上がっていく姿を描いた作品。トップを残して刈り上げたヘアスタイルや、三つ揃いのスーツにアイルランドハンチング帽を合わせたファッション、劇中に使用された音楽が注目を集めるなど、社会現象を巻き起こした。
舞台は『不滅の男』から10年後となる1950年代、第二次世界大戦の復興に沸き、かつてないほどのチャンスとし烈な競争、そして危険に満ちたバーミンガム。年を重ねてより賢く、野心的になり、そして間違いなく危険な存在となったデューク・シェルビーが、血塗られた街を牛耳る様を描くそうだ。
キャストは、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のチャーリー・ヒートンもジェイミーとともに主演をつとめ、『ダウントン・アビー』のジェシカ・ブラウン・フィンドレイ、『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』のラシャーナ・リンチ、舞台で活躍するルーシー・カルチェフスキーらが出演する。
現在バーミンガムで撮影が行われており、全6話構成で、BBCとNetflixにて公開される予定。『ピーキー・ブラインダーズ』のクリエイター兼脚本家であるスティーヴン・ナイトによると、今後さらに魅力的なキャストの起用が発表される予定だという。