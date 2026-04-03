「時間を忘れる砂の映画館」コンセプト、全室4Kプロジェクター完備ホテル「SABLIER by R HOTEL」大阪・桜川に開業

“時間を忘れる砂の映画館”をコンセプトに、砂漠の静けさと映画の余韻に包まれる、これまでにない宿泊体験を提案する新ブランドホテル「SABLIER by R HOTEL（サブリエ バイ アールホテル）」が、2026年5月に大阪・桜川にオープンする。

全室に4Kプロジェクターを完備するほか、映画をより楽しめるポップコーン＆ソフトドリンクの無料サービスも実施。レコードプレイヤーと高音質スピーカーが設置されたラウンジでも心ゆくまで滞在を楽しめる。このホテルで映画を観ながら、上質な余韻を愉しみたい。

以下、プレスリリース内容。

SABLIER by R HOTELについて

フランス語で「砂時計」を意味する「SABLIER（サブリエ）」。

当ホテルは、都会の喧騒から少し距離を置き、砂時計の砂が静かに落ちるような、ゆるやかで穏やかな時間を過ごしていただくために誕生しました。



館内デザインは、モロッコの砂漠の風景から着想を得ています。やわらかな曲線、落ち着いた土の色合い、そして静けさを感じさせる空間構成が、日常から少し離れた穏やかな滞在を演出します。

さらに、そこに時間芸術ともいえる「映画」というテーマを重ねることで、ただ眠るための宿ではなく、感性をゆっくりとほどいていくための場所として、このホテルをかたちづくりました。



客室へ一歩足を踏み入れると、そこには砂漠の静寂とモダンな美しさが共存する、洗練された空間が広がります。非日常に身を置きながら、自分だけの時間に深く浸ることができるホテルです。

全室4Kプロジェクター完備。客室がプライベートシアターに

SABLIERの最大の特徴は、全室に完備された大型スクリーンによる圧倒的な映像体験。 ホームシアター大賞を例年受賞する評価の高いプロジェクターメーカーJMGOとコラボレーションし、全客室にレーザー4Kプロジェクター「N1S 4K」を完備。各種動画配信サービスやテレビ放送も大画面でお楽しみいただけます。最大100インチの大画面と高音質な音響設備を通じて、客室がそのままプライベートシアターへと変わります。静寂に包まれた空間で、時間の流れを忘れ、映画の持つ魔法に包まれる特別なひとときをお過ごしください。

映画体験をさらに楽しめる、ポップコーン＆ソフトドリンクの無料サービス

映画鑑賞の時間をより楽しんでいただけるよう、時間帯限定でフロントにてポップコーン＆ソフトドリンクの無料サービスを実施予定です。チェックイン後のくつろぎの時間や、お部屋で映画を楽しむ際のお供として、自由にお楽しみいただけます。

ラウンジでは音楽とともに、滞在の余韻を演出

1階のラウンジには、レコードプレーヤーと高音質スピーカーを設置。スタッフが日替わりでセレクトする映画のサウンドトラックが、チェックインからチェックアウトまで、滞在の時間をやさしく彩ります。映像だけでなく音楽の面からも映画の余韻に浸ることができる空間として、SABLIERならではの世界観を体感いただけます。

さらに今後は、さまざまなクリエイターや企業とのコラボレーションによるオリジナルグッズの展開や、イベントの開催も予定しています。

ホテル概要

■施設名

SABLIER by R HOTEL（サブリエ バイ アールホテル）



■住所

〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉１丁目３－１８

Google Map：https://maps.app.goo.gl/R2s22kGKhtTGSLGC6



■アクセス

大阪メトロ 千日前線「桜川」駅 徒歩約7分

阪神電気鉄道 阪神なんば線「桜川」駅 徒歩約7分

南海電気鉄道 高野線「汐見橋」駅 徒歩約7分

南海電気鉄道 高野線「芦原町」駅 徒歩約8分

JR西日本 大阪環状線「芦原橋」駅 徒歩約10分

JR西日本 大和路線「JR難波」駅 徒歩約13分



■公式サイト



■公式予約サイト



■公式Instagram





■概要

開業：2026年5月開業予定

構造：SRC造

階層：地上7階建

用途：ホテル

客室数：客室24室（スタンダードシングルルーム / スタンダードダブルルーム / スーペリアダブルルーム（クイーン） / スーペリアツインルーム / デラックスツインルーム）

共用施設・設備：エレベーター 1基 / ラウンジ / 無料Wi-Fi / アメニティーバー / コインランドリー / ウォーターサーバー / アイロンブース