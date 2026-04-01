◇国際親善試合 イングランド0―1日本（2026年4月1日 ロンドン）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）と対戦。史上4度目の対戦で初勝利を挙げた。一方のイングランドはアジア勢との対戦で初黒星となった。

試合は前半23分、イングランドは敵陣でボールを奪われると、日本のカウンターを防ぎきれずに失点。前半だけで日本の4本の倍となる8本のシュートを放ち、主導権を握りながらも一瞬の隙をつかれた。

イングランドは、アジア勢との対戦は過去7勝4分けで負けなしだったが、初めて土をつけられた。試合終了を告げる笛が響くと、サッカーの聖地ウェンブリー・スタジアムはどよめき、ブーイングが飛んだ。敵将のトーマス・トゥヘル監督、選手はぼう然としていた。

この試合、注目の同国歴代最多78得点を記録するFWハリー・ケーン(バイエルン・ミュンヘン）は、まさかのべンチ外。英BBC放送は「練習中に軽傷を負った」と報じていた。

現地メディアもこぞってこの試合を取り上げた。ガーディアン紙(電子番)は「イングランドの盛大な送別会となるはずだったこの試合で、トゥヘル監督はハリー・ケーン抜きで、強豪相手に勝利できるのか？その答えはノーだ」「苛立たしい90分」と報じた。

また、インディペンデント紙(電子番)は「この試合で最も輝いた選手は三笘だ」と、決勝点の三笘を絶賛。イングランドは主力を欠いたと指摘しながらも「イングランドは走力、技術、そしてサポーターの歌声のすべてにおいて、日本に圧倒された」と白旗を揚げた。