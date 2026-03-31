【2026年4月の運勢】うお座（魚座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
4月のうお座（魚座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、うお座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
拡大タイム
・全体運
変化の波が、あなたの元にもやってきそう。あまりにも唐突で、想像以上の破壊力、激震が走るため、保守化してしまいそう。新しく始めるよりもこれまで通りを続ける、進むよりも残る、動かずに止まる方を選んでしまうことに。でも、カンのいいうお座さんは、本当は分かっているはず。とどまるのは、退化と同じだと。必要なのは、立ち向かっていく勇気です。やったことがないこと、難しそうなこと、過去の自分が想像もしなかった方向に幸運が待ちます。責任も負担も重くなるでしょう。
でも、十分に背負えるし、それどころか、新記録、新形態を打ち出せるはず。失敗を恐れずにやってみること。オフは、朝からフル活動で。お楽しみが何倍にも膨らみます。
・社交運
立場の入れ替えが起こりそう。か弱く、頼りなく、守ってもらう一方だった時間は終わって、あなたがあなたの大切な人たちの盾になるタームに入っていきます。職場のリーダーとなる、一家の大黒柱となる、まとめ役、幹事役など、人の上に立つことになるでしょう。各種交渉、届け出なども、分からないなりに進めなくてはならなくなるはず。知らないなら聞き、学び、エキスパートを目指しましょう。複数の拠点を持つのも、開運に。
・恋愛運
恋は、パターンから外れていきます。個性的な人と知り合ったり、友情と恋愛の間で行ったり来たりするような関係が始まったりするはず。「こういうもの」「こうすべき」的な決めつけを捨てると、幸せになれそう。
ラッキーポイント……ブラウン、カーディガン、シリアルナンバーつきの限定品、オールインクルーシブの宿
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
うお座（2月19日〜3月20日生まれ）拠点、選択肢を増やして
拡大タイム
・全体運
変化の波が、あなたの元にもやってきそう。あまりにも唐突で、想像以上の破壊力、激震が走るため、保守化してしまいそう。新しく始めるよりもこれまで通りを続ける、進むよりも残る、動かずに止まる方を選んでしまうことに。でも、カンのいいうお座さんは、本当は分かっているはず。とどまるのは、退化と同じだと。必要なのは、立ち向かっていく勇気です。やったことがないこと、難しそうなこと、過去の自分が想像もしなかった方向に幸運が待ちます。責任も負担も重くなるでしょう。
・社交運
立場の入れ替えが起こりそう。か弱く、頼りなく、守ってもらう一方だった時間は終わって、あなたがあなたの大切な人たちの盾になるタームに入っていきます。職場のリーダーとなる、一家の大黒柱となる、まとめ役、幹事役など、人の上に立つことになるでしょう。各種交渉、届け出なども、分からないなりに進めなくてはならなくなるはず。知らないなら聞き、学び、エキスパートを目指しましょう。複数の拠点を持つのも、開運に。
・恋愛運
恋は、パターンから外れていきます。個性的な人と知り合ったり、友情と恋愛の間で行ったり来たりするような関係が始まったりするはず。「こういうもの」「こうすべき」的な決めつけを捨てると、幸せになれそう。
ラッキーポイント……ブラウン、カーディガン、シリアルナンバーつきの限定品、オールインクルーシブの宿
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)