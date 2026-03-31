メ～テレ（名古屋テレビ）

通常の価格より約1割ほど割安です。名古屋の中京大学に、あの大手外食チェーンがオープンします。

名古屋市昭和区の「中京大学名古屋キャンパス」。その学生食堂に「吉野家」がオープンします。

4月1日のオープンに先駆けてセレモニーが開かれました。

「学生たちは以前と比べると味に対して厳しくなっているので、吉野家だと適任、願ってもない」（中京大学 梅村清英 学長）

メニューは、牛丼と黒カレー。値段は通常より1割程度価格を抑えて提供されます。営業時間は午前11時から午後3時まで。

「多いときは週に2、3回いきます。まさか大学の中でたべさせてもらえるとはありがたい」（大学2年生）

学生たちの間でも好評な吉野家の味。吉野家の出店には学長も熱心だったようです。

「出会いは高校生の時、40年前にさかのぼる。夜な夜な遅い時間に出かけて夜中に大盛2杯たべたりとか、学生たちにとってもうれしいのではないか」（梅村学長）

中京大学にはすでに、スターバックスが出店。名城大学の天白キャンパスには「スガキヤ」が。大手の飲食店やカフェが大学に進出しています。

吉野家にとって、大学の食堂に出店するのは今回が2例目になります。

「大学構内で吉野家を出店するのは今回で2回目になる。産学連携してキャンパスを活性化していく」（吉野家ホールディングス 成瀬哲也 社長）

中京大学では今後、様子を見ながらメニューの数を増やしていく予定です。

※吉野屋の「吉」は正しくは「つちよし」です。