俳優の階晴紀（26）が31日、自身のインスタグラムで、3月末で太田プロダクションを退所したことを報告した。階は中道改革連合の階猛幹事長（59）の次男。

「本日3月31日付けで、太田プロダクションを退所いたしました」と報告し、「芸人を志して養成所に通い始めた5年前から今日に至るまで、大きな実績があるわけでもない私が諦めずに活動を続けてこられたのは、支えてくださった事務所の方々、切磋琢磨した仲間、そして何より応援してくださる皆様のお陰です」と事務所やスタッフらへ感謝。

「“これまで”と“これから”のキャリアと向き合い、『環境を変えてリスタートし、活動の幅を広げたい』という想いから、今回の決断に至りました」と退所を決めた理由を説明。「しばらくはフリーで活動しますが、『今後のこと』については近日中に発表させていただく予定です」と告知した。

「環境が変わっても、階晴紀をご贔屓くださいますと幸いです。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします」とメッセージを送っている。

階はオーディションを経てTBS日曜劇場「下剋上球児」（2023年）に出演。野球経験を生かし、第4、6話に多気高校のエース・観月役で登場した。2024年には「JJ モデルオーディション2025 J-BOY #国民的彼氏」でファイナリストに選出された。