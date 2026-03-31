手取りは新卒とほぼ同じ、なのに飲み会代は2,000円高い。「初任給バブル」の裏で、「給与逆転」と「昭和の飲み会ルール」の板挟みにあっている30代中堅社員のTさん（32歳）。残業代を含めれば後輩より手取りが少ない月もあるのに、なぜ先輩というだけで多額の自腹を切らないといけないのか。理不尽な格差に絶望する30代男性の事例を紹介します。

「後輩より手取りが少ない？」初任給バブルの裏で嘆く中堅社員

「えっ、29万円？ 俺、入社10年目で基本給30万円ちょっとだけど……」

「今月から入ってくる新入社員、初任給が25万円から29万円に上がるらしい」という同僚からの言葉に、思わず聞き返したTさん（32歳）。TさんはIT関連企業で働いており、現在の年収は約450万円、毎月の手取り額は23万円ほどです。

優秀な人材を確保するため、会社が今年から新卒の初任給を大幅に引き上げた結果、新入社員とTさんの手取り額は1万円程度しか変わらないという逆転現象が起きてしまっています。会社が成長するためには仕方がないことだと頭では理解しつつも、Tさんの心は穏やかではありませんでした。

既存社員に対するベースアップも実施されましたが、すずめの涙ほどの金額。「これまでの自分の努力や会社への貢献は何だったのか」と、Tさんは自分の給与明細を見て虚しさを感じていました。

日々の業務では、後輩のミスをフォローし、責任のある仕事を任されています。それなのに、もらえるお金は後輩とほとんど変わらない。物価高の影響で生活費は上がる一方で、毎月のやりくりにも余裕がなくなっていました。

「若手はお金がないから」給与逆転でも変わらない会費傾斜ルール

そんなとき、異動するメンバーの送別会が開かれることになりました。幹事から回ってきた案内メールを見て、思わずため息をついたTさん。

そこには、参加費として「部長1万円、課長8,000円、中堅社員5,000円、若手社員（入社3年目まで）3,000円」と記載されていました。

これはTさんが入社した当時から続く、社内の暗黙のルールでした。「若手はお金がないから、上の人間が多めに出す」という昭和の時代から続く先輩たちの配慮です。当時は年功序列で年齢とともに順調に給料が上がっていたため、このルールでも誰も不満を抱きませんでした。

しかし、初任給バブルが起きた今の状況では話が違います。手取り額がほとんど変わらない、むしろ残業代を含めれば後輩のほうが多くもらっている月すらあるのに、なぜ自分が2,000円も多く払わなければならないのか。

Tさんは思い切って、仲のよい1つ上の先輩に愚痴をこぼしました。しかし先輩からは「まあまあ、そういう決まりだ。後輩にみっともないところ見せるなよ」と、軽くあしらわれてしまいました。

送別会当日、目の前で高いお酒を遠慮なく注文する新入社員たちを見ながら、Tさんは自分の財布から出ていく5,000円の重みを感じていました。

会社が作り出した給与の歪みと、時代錯誤な飲み会のルール。その両方に挟まれながら、Tさんはただ黙ってビールを喉に流し込みました。

「賃金構造の変化」と「社内イベント」が及ぼす中堅社員への影響

Tさんが直面した不満は、現在の企業が抱える「賃金構造の歪み」と「社内慣習のアップデート不足」による摩擦を示しています。

若手社員が会社のイベントをどう捉えているのか、データを見ると若手と中堅の間に溝を生む背景が見えてきます。株式会社マイナビの調査によれば、Z世代とされる20代の約6割が会社の飲み会に参加しています。「若者は飲み会を嫌がる」というのは思い込みに過ぎず、彼らも職場での交流自体を完全に拒絶しているわけではないことが読み取れます。

ただし、そこにはシビアな条件が存在します。株式会社ジェイックの調査では、「費用は会社負担」という前提であれば、若手正社員の48.2％が「夜の飲み会」に魅力を感じると回答しています。これは逆に言えば、「自腹を切るなら参加したくない」という若手社員の本音の表れとも解釈できるでしょう。

近年、多くの企業が優秀な人材を確保するために初任給を引き上げていますが、既存社員を含めた全体の賃金テーブルを底上げする余力まではないため、結果として若手と中堅の給与格差は縮まりつつあります。それにもかかわらず、「先輩が多く払う」というかつての給与格差を前提とした古い傾斜配分のルールを残したまま親睦会を開催し続ければ、金銭的負担を強いられる中堅社員のモチベーションが著しく低下するのは当然といえます。

職場の親睦イベントは、本来であれば参加者全員が気兼ねなくコミュニケーションを深めるための場です。若手社員も、単に「おごってもらえるから」参加するのではなく、「その場にどんな価値があるか」を冷静に判断しています。

企業は初任給の引き上げといった表面的な制度改定を行うだけでなく、社内イベントのあり方や費用負担のルールについても、現代の実態に合わせた見直しを行うべき時期に直面しています。

［参考資料］

株式会社マイナビ「若手社員の“飲み会離れ”は本当か？「人間関係」による離職を防げ！ 〜節度あるインフォーマルなコミュニケーションの可能性について〜」

株式会社ジェイック「若手正社員に「職場の親睦を深める機会」について調査」