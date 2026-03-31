2025年度の九州沖縄地区の建設業で最大規模

（株）占部組（春日市）は３月３１日までに事業を停止し、福岡地裁への破産申請を管納啓文弁護士（弁護士法人みらい法律事務所、福岡市中央区警固１−１２−１１）ほか５名に一任した。

負債総額は４９億９４１４万円（２０２５年８月期末時点）。

１９３３年１月、建設業を目的に「占部組」の屋号で個人創業。創業以来、宗像地区（宗像市、福津市、旧津屋崎町）に受注基盤を築き、地元公共工事で実績を重ね、土木工事を主体に地区上位クラスにまで成長した。しかし、公共工事の予算削減で受注が減少。打開策として２００６年頃より、主力を商業店舗の造成工事にシフト。コンビニ各社の店舗向け造成工事で業容を再び拡大させた。

その後、業界大手との取引が本格化し、大型商業施設やチェーン店などの店舗施工・開発も加わり、順次営業所を開設し２０２４年８月期の完工高は１００億円を突破。２０２５年８月期には１１０億８７１０万円に達し過去最高を更新していた。

一方で採算性が低く、支払いの延期要請や遅延が発生するなど資金繰りは厳しい状況が続いていた。

こうしたなか、２０２５年１２月には当社を被告とした訴訟を提起され、２０２６年に入ってからも支払遅延が発生するなど資金繰りが限界となり、今回の事態となった。

※（株）占部組（TSRコード:870140523、法人番号:9290001036691、春日市春日原北町３−５８−１、設立１９５４（昭和２９）年１１月、資本金２０００万円）