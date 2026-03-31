「家計が厳しいのに、スマホ代だけは見直していません」…食費や光熱費より先に通信費を見直すべき？ 4人家族の固定費を考えると、格安SIMはどれくらい有力な選択肢なのでしょうか？

通信費は食費や光熱費より優先して見直すべきなのか

結論から言うと、通信費は食費や光熱費よりも優先して見直す価値が高い固定費です。その理由は、一度見直すだけで継続的な節約効果が得られるからです。

食費や光熱費は日々の工夫によって少しずつ節約できますが、その分ストレスや手間がかかります。一方、通信費は契約内容を変更するだけで、毎月自動的に支出を減らすことができます。しかも生活の質を大きく落とさずに節約できる点が特徴です。

つまり、努力型の節約である食費よりも、仕組みで下げられる通信費のほうが効率的と言えます。家計改善の第一歩として通信費を見直すのは、非常に合理的な判断です。



4人家族の通信費はどれくらいが一般的か

4人家族の場合、スマホ代は家庭によって差がありますが、大手キャリアを利用している場合は月2万5千円から3万円程度になることも珍しくありません。

1人あたり6千円から8千円程度と考えると、自然とこの水準に近づきます。特に家族全員が同じプランを使っている場合や、大容量プランを選んでいる場合は、さらに高くなる傾向があります。

ただし、この金額はあくまで平均的な水準であり、最適とは限りません。現在はより低コストで同等の使い方ができる環境が整っているため、見直しによって大きく削減できる可能性があります。



通信費を放置しがちな理由

多くの家庭で通信費が見直されないのには理由があります。



一度契約すると変更が面倒に感じる

スマホの契約は専門用語も多く、変更手続きが難しそうという印象があります。そのため、つい後回しになりがちです。



毎月同じ金額なので気づきにくい

固定費は変動が少ないため、支出としての意識が薄れやすい傾向があります。結果として、長期間見直されないままになってしまいます。



通信の不便さを避けたい

速度低下やトラブルを避けたいという理由で、現状維持を選ぶケースも多くあります。特に家族全員分となると、慎重になりやすい分野です。



格安SIMはどれくらい有力な選択肢なのか

結論として、格安SIMは4人家族の通信費を見直すうえで非常に有力な選択肢です。利用状況にもよりますが、全体の通信費を半分近くまで削減できる可能性があります。

例えば、1人あたり2千円から3千円程度に抑えられれば、4人で1万円前後に収まるケースもあります。現在2万5千円以上かかっている場合、年間で10万円以上の差になることもあります。

ただし、すべての人に最適というわけではありません。通信速度が時間帯によって変動することや、サポートがオンライン中心である点は理解しておく必要があります。

それでも、日常的な利用で大きな問題が出るケースは少なく、コストパフォーマンスの高さから選ばれることが増えています。



無理なく通信費を下げる現実的な方法

通信費の見直しは、一気に大きく変える必要はありません。現実的には段階的に進めるのが効果的です。

まずは家族それぞれの使用状況を把握し、過剰なプランになっていないかを確認します。この段階だけでも無駄が見つかることがあります。

次に、あまりデータを使わない人からプランを下げる、もしくは格安SIMに切り替える方法があります。例えば親だけ先に見直すだけでも、全体の負担は大きく変わります。

全員を一度に変えるのではなく、使い方に応じて最適な選択を組み合わせることがポイントです。



固定費を整えることが家計改善の近道

家計が厳しいと感じると、まず食費や日用品を削ろうとしがちですが、実は固定費の見直しのほうが効果は大きくなります。

通信費は一度見直せば、その後も継続的に節約効果が続きます。これは毎月の積み重ねで大きな差になります。

また、固定費を整えることで、日々の節約に対するストレスも軽減されます。無理をしなくても家計が安定する状態を作ることが重要です。



まとめ

家計が厳しい状況であっても、通信費を見直さずに食費や光熱費だけで節約しようとするのは効率的とは言えません。通信費は一度の見直しで長期的な効果が得られる、優先度の高い固定費です。

4人家族の場合、スマホ代は月2万円以上になることもありますが、格安SIMなどを活用すれば大きく削減できる可能性があります。特に現在の支出が高いと感じている場合は、見直しの効果も大きくなります。

まずは現状の契約内容と使用状況を把握し、無理のない範囲で改善を進めていくことが大切です。通信費の見直しは、家計全体を立て直すための有効な第一歩になります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー