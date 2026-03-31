プロゴルファー・タレントの東尾理子（50）が30日、自身のインスタグラムを更新。長期滞在しているカナダでの3兄妹の様子を公開した。

29日の投稿で「ご縁あって、3ヶ月ほどカナダです」とつづり、カナダに子供たちとともに長期滞在することになったことを明かしていた。

この日は「気温は日本より低いけど 桜が満開です 小さな背が低い桜が多く、モコモコして日本とはまた違う可愛い感じ」とつづり、カナダの桜と3兄妹とのショットを披露した。

「咲き始めた時に出国し、今年は桜を見られないのかと寂しかったので、到着して既に満開、そして街の至る所にたくさん長く咲いてる桜に心躍り、長男にはもういいでしょ、と言われるくらい写真をたくさん撮ってます」と記した。

フォロワーからは「すっごい良い1枚」「めちゃくちゃ綺麗ですね」「かわい〜い！」などの声が寄せられている。

理子は元プロ野球選手・監督の東尾修氏の長女。2009年、俳優の石田純一と結婚。2012年11月に長男、2016年3月に長女、2018年4月に次女が誕生している。