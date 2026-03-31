ホンダ「新ワゴン」に反響あり！

ホンダの個性派軽自動車として愛されている「N-ONE」が、2025年11月20日に一部改良を受けました。

2012年のデビュー以来、レトロでモダンなルックスで多くのファンを魅了してきたNシリーズのハイトワゴンですが、今回の進化は実用性と趣味性の両面でさらなる磨きがかかっています。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「“新”ワゴン」です！（30枚以上）

まず目を引くのが、全グレードに標準採用された新しい装備です。駐車時の安心感を高める前方パーキングセンサーや、運転中の情報を鮮明に映し出す7インチTFT液晶メーターが備わり、日々のドライブがよりスムーズで快適なものになりました。

また、グレードごとの個性もより明確になっています。

走りにこだわる人にとって見逃せないのが、スポーティなターボ車「RS」です。今回の改良で6速MT専用モデルとなり、専用のレザーシートや赤いステッチ、カーボン調のパネルなどで、乗り込むたびに気分が高まるような質感を実現しました。

一方で、上質な世界観を好む人には「Premium Tourer」が用意されており、大型のスポイラーや高級感漂うプライムスムース素材のシートが、軽自動車の枠を超えた満足感を与えてくれます。

さらに、ベーシックな「Original」をベースとした特別仕様車「CRAFT STYLE」の登場も話題です。北欧風の温かみを感じさせるデザインが特徴で、ホワイトのアクセントやウッド調のインパネが、毎日の移動を自分らしく彩ってくれます。

そんなN-ONEに対して販売店からもポジティブな声が届いています。可愛らしい丸目のデザインは女性からの支持が厚く、機能面の充実によって日常使いを重視する方からも好評を得ているようです。

また、今や希少となったMT設定を維持するRSについては、走りを楽しみたいユーザーから熱烈な視線が注がれているとのことです。

N-ONEの価格（消費税込）は176万7700円から227万8100円です。

そんなN-ONEについて、ネット上ではクルマ好きからデザイン重視の人まで幅広い層が盛り上がっています。

一番の盛り上がりを見せているのは、やはりスポーティグレードのRSが6速MT（マニュアル）専用になったことです。

「令和のこの時代に、あえてMT専用にするホンダの心意気が最高！」「軽で操る楽しさを追求するならこれしかない。潔すぎる設定に拍手したい」といった、走りにこだわるユーザーからの熱烈な支持が目立ちます。

一方で「CVTがなくなったのは寂しいけど、キャラが立って良い」という、その尖った個性を歓迎する声もありました。

そして、実用面やデザインについても、好意的な書き込みが散見され、「7インチの液晶メーターが標準なのは豪華！」「視認性が上がって、軽自動車とは思えない質感になった」と、デジタル化による進化を喜ぶ声があがっています。

それに対し、価格についての書き込みは現実的。「装備は最高だけど、軽自動車で200万円超えか…」「質感が高いから納得だけど、もはや高級車だね」といった、性能と価格のバランスに悩むユーザーの本音もちらほら見受けられました。

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実用性と走りの楽しさを兼ね備え、さらに個性を強めた新型N-ONEは、毎日の移動を自分らしく彩る一台として、これからも多くのドライバーに愛されていくでしょう。