勝てばW杯出場、負ければ敗退の決戦へ…イタリア代表ガットゥーゾ監督「この状況で胸が高鳴らないなら、引退するしかない」

勝てばW杯出場、負ければ敗退の決戦へ…イタリア代表ガットゥーゾ監督「この状況で胸が高鳴らないなら、引退するしかない」