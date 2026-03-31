“賞金総額6億円超”の新規大会に勝みなみ、山下美夢有、原英莉花ら日本勢11人が出場 今週の米女子ツアーは4月2日開幕
＜アラムコ選手権 事前情報◇30日◇シャドウクリークGC（ネバダ州）＞米国女子ツアーは、今週2日から総額400万ドル（約6億3600万円）と高額賞金が懸けられる新規大会が行われる。
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日本勢は、先週3位の勝みなみをはじめ、山下美夢有、西郷真央、竹田麗央、畑岡奈紗、岩井明愛、岩井千怜、古江彩佳、原英莉花、馬場咲希、吉田優利の11人がエントリーしている。この他、世界ランク1位のジーノ・ティティクル（タイ）、同2位のネリー・コルダ（米国）や、現在、2週連続で勝利中のキム・ヒョージュ（韓国）ら120人のフィールドになる。大会は欧州女子ツアー(LET)との共催。カジノで有名なラスベガスにあるドナルド・トランプ米大統領所有の高級コースが舞台になる。
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