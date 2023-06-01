【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Model 1897 トレンチガン ヘビーウェイト バージョン2

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にタナカのモデルガンが追加された。

本セールでは、M1897を再現した「Model 1897 トレンチガン HW ver2 モデルガン完成品 M1897」やニッケルメッキ仕様のP228をイメージしたモデルガン「シグ P228 エボリューション2 ウォームシルバーコーティング オールヘビーウェイト」、M49ボディーガードの3インチモデルのモデルガン「S&W M49 ボディーガード 3インチ ヘビーウェイト バージョン2」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Model 1897 トレンチガン ヘビーウェイト バージョン2 モデルガン完成品

M1897を再現したモデルガンのヘビーウエイトモデル。ABSモデルより約500g重くなった本体は樹脂独特のしなりがなくなり、かっちりした印象を与える。表面処理も、ヘビーウエイト樹脂に荒目のブラスト仕上げを施したものに変更されている。木製ストック&フォアエンドは使い込まれた色合いを再現。Ver.2では作動性も向上しており、並列ダブルキャップ火薬仕様ならではの突き抜ける爆音と、安定した発火力を手に入れた。

【仕様】

全長：985mm

重量：2,950g

装弾数：6発

主要材質：HW樹脂＋亜鉛ダイカスト＋ウッドストック&フォアエンド、M1897 ver.2 用ショットシェル型発火カートリッジ2発付属、7mmキャップ火薬使用発火式

シグ P228 エボリューション2 ウォームシルバーコーティング オールヘビーウェイト

ニッケルメッキ仕様のP228をイメージし、オールシルバーモデルのモデルガンを製作。オール・ヘビーウエイトモデルをベースにした塗装仕上げとしている（※バレルはヘビーウエイト素材ではない）。塗装には、DE.50やP226にも使用されている「ウォーム・シルバー塗装」を採用。

キレのある軽快なブローバックはそのままに、ヘビーウエイト樹脂仕様の重量感の向上だけでなく、Evolution 2での改良点も継承。リコイルガイドにはスライドへの衝撃を緩和するバッファーシステムを組み込み、フレーム側では、起きたハンマーの衝撃をエラストマー製のハンマーストップが吸収する。

【仕様】

全長：178mm

重量：670g

装弾数：13発

主要材質：HW樹脂 (塗装仕上げ)＋亜鉛ダイカスト

付属品：9mm快音Evolution.2発火カートリッジ 5発

仕様：5mmキャップ火薬使用発火式

S&W M49 ボディーガード 3インチ ヘビーウェイト バージョン2

M49ボディーガードの3インチモデルがモデルガンとして登場。モデルガンとしては、タナカJフレーム系モデルガンの最新バージョンであるVersion.2になっており、スムーズに作動し、リアルな刻印に変更されている。

【仕様】

全長：187mm

重量：430g

装弾数：5発

主要材質：HW樹脂＋亜鉛ダイカスト、.38スペシャル発火カートリッジ5発付属、7mmキャップ火薬使用発火式

フレームタイプ：Jフレーム・ラウンドバット