ミツカン「味ぽん」、映画「ドラえもん」限定ラベル商品を発売 - シリーズ史上初
Mizkanは4月上旬より、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』とのタイアップを記念した「ぽん!っと冒険キャンペーン」として、味ぽんシリーズ史上初となる限定ラベル商品の店頭販売を開始する。
ミツカン「味ぽん」×『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』限定ラベル商品
今回発売される味ぽん限定ラベル商品は、映画に登場するひみつ道具「水中バギー」に乗った仲間たちの姿や、海の生き物と触れ合うドラえもんをあしらったデザイン。味ぽんの象徴であるオレンジと白のツートンカラーを基調に、映画の世界観を取り入れながら、味ぽんならではの親しみやすさが表現されている。なお、同ブランドにおけるラベルデザインの変更は、味ぽん誕生から62年目にして初。
対象商品は、「味ぽん360ml」と「味ぽんMILD360ml」で、それぞれ3種類のデザインを展開。4月上旬頃〜5月末頃までにかけて、全国の取り扱い店舗にて販売される。
(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026
ミツカン「味ぽん」×『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』限定ラベル商品
今回発売される味ぽん限定ラベル商品は、映画に登場するひみつ道具「水中バギー」に乗った仲間たちの姿や、海の生き物と触れ合うドラえもんをあしらったデザイン。味ぽんの象徴であるオレンジと白のツートンカラーを基調に、映画の世界観を取り入れながら、味ぽんならではの親しみやすさが表現されている。なお、同ブランドにおけるラベルデザインの変更は、味ぽん誕生から62年目にして初。
対象商品は、「味ぽん360ml」と「味ぽんMILD360ml」で、それぞれ3種類のデザインを展開。4月上旬頃〜5月末頃までにかけて、全国の取り扱い店舗にて販売される。
(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026