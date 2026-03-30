AIを「アシスタント」として活用、3Dプリントに新たな可能性―中国

「スタートの年に中国を見る・実はこうだった河南」をテーマとした調査取材団が河南省洛陽市を訪れた。ある工場の3Dプリント作業場では、一列に並んだ設備が静かに稼働しており、ノズルが精密に移動しながら、層を積み重ねる間に製品が次々と形作られていった。傍らの作業台では、技術者がスクリーンを見つめながら、パラメータの調整やモデルのチェックを行い、時折コマンドを打ち込んでいた。人民網が伝えた。

ここでは、3Dプリント設備のデザインから生産、そして梱包・輸出までが一貫して行われている。

2014年に設立されたこの企業は、産業用3Dプリント設備を専門に手がけている。モデリングからプリントに至るまで、すべての工程を自社で完結させている。

製品はどこで使われているのか。文化クリエーティブ、彫刻、工業用金型など、あらゆる場面で役立てられている。作業場の一角には、ラインオフされたばかりの完成品がいくつか置かれていた。造形が複雑な彫刻のオブジェ、精密な金型コア、そしてデザイン性の高い照明のシェルなどが展示ラックに並び、細部は鮮明でラインは滑らかだ。

洛陽点維電子科技の陸可楽（ルー・カーラー）副社長は、「当社は、実際の現場で設備が使いやすいかどうかをより重視している。自信の源は企業の柔軟な調整能力にある。顧客の要望に合わせて設備を調整できる。文化クリエーティブなら精緻さが求められ、金型なら耐久性、彫刻なら大型サイズが必要になる。当社の設備は積木のようなもので、異なるニーズに応じて異なる形に組み立てることができるのだ」と語る。

ここ数年、3Dプリントは確かに大きな注目を集めてきた。データがそれを最も雄弁に物語っている。2025年の中国の3Dプリント設備の生産台数は前年比で5割以上増加した。国家レベルでも頻繁に施策が打ち出されており、アディティブ・マニュファクチャリングは国家重点研究開発計画の特別プロジェクトに選定された。今年3月には、6項目の関連国家標準が正式に施行された。

AIの導入により、この業界はさらに進化を遂げている。かつて3Dモデルを作成するには、専門家が長い時間をかける必要があり、数時間から数日かかることも珍しくなかった。現在はAIをベースにすることで、数分でプロトタイプができあがり、人間が細部を丁寧に仕上げていくことができる。

陸氏は、「数分で作れるモデルもあり、あとはニーズに合わせて修正するだけだ。AIをアシスタントにすることで、効率は大幅に向上した。モデリングだけでなく、材料テストや機器の調整といった工程においても、AIがデータの解析や法則性の発見をサポートすることができ、無駄な試行錯誤を大幅に減らしている」という。

海外市場もおろそかにはしていない。同社の設備は欧州、北米、中東へと販売されている。単に機械を売るだけでなく、説明書を完備し、技術サポートを提供し、時にはソリューションごとパッケージ化して納品することもある。

陸氏は「顧客が現地に持ち帰ればすぐに使用でき、その使い勝手も良い。海外の顧客は設備の安定性と付随するサービスを非常に重視しており、この2つをしっかりとこなせば、徐々に評判が広がっていく」と話す。（提供/人民網日本語版・編集/YF）