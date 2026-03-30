オリエンタルランドは、東京ディズニーシーで「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を4月15日から6月30日まで開催する。

テーマは「食で世界を巡る」。ファンタジースプリングスを含む8つのテーマポートで文化や物語に合わせた料理やスイーツと、約15種類のワインをはじめビールやカクテル、ソフトドリンクなどのドリンクを提供する。3年目となる今回は、東京ディズニーシー25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」を用いた装飾に加え、映画「レミーのおいしいレストラン」を取り入れたデコレーションやスペシャルメニュー、グッズを展開する。

イベント開始に先立ち、各テーマポートで食べ歩きや飲み比べを想定したスペシャルメニューを4月8日から販売する。初めてファンタジースプリングス内の一部レストランも対象とする。レストラン「ニューヨーク・デリ」では映画「レミーのおいしいレストラン」をテーマにした特別装飾とサンドウィッチやデザートを用意し、「マゼランズ」と「リストランテ・ディ・カナレット」では映画の世界観を取り入れたコース料理「シェフズ・イマジネーション」を提供する。

アメリカンウォーターフロントでは、料理人のバンドが食にまつわる楽曲を演奏する「ザ・グルーヴィ・ジャミン・シェフズ」と、カストーディアルキャストが音やマジック、パントマイムを披露する「ファン・カストーディアル」などのアトモスフィア・エンターテイメントを実施する。

ミッキーマウスが旅先で食事を味わう様子やレミーを描いたスペシャルグッズ、ジュビリーブルーをアクセントにした花やワイン樽モチーフの装飾、フォトスポットのほか、紅茶やスパイスの知識を通じて食の世界を学ぶプログラムを展開する。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタと東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルでは、4月15日から6月19日までの一部日程でフェスティバルと連動したワインペアリングプログラムを実施する。「オチェーアノ」や宴会場では春の食材を使ったコース料理とソムリエが選ぶワインを提供する。ファンタジースプリングス・レストランではヨーロッパ各国のテイストを取り入れた月替わりの料理とゲスト自ら選べるワインとのペアリングを楽しめる。